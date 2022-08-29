Hızlı ve sonuçsuz

Her iki taraf için de iki önemli soruyla başladı maç. Trabzon, Altınordu'dan yetişen kalecisi Muhammet Taha'nın ne yapacağını, G.Saray kanadı ise Mertens'in ilk 11'inde koyacağı katkıyı merak ediyordu.

Ve bu ikilinin 30. dakika dolarken karşı karşıya kaldıkları an ilk yarının en akılda kalan anıydı. Mertens'in müsait pozisyondaki vuruşunu Muhammet çıkarınca devre sonunda tabela başladığı gibi kaldı.

Çünkü bu bölümünün geri kalan süresinde iki taraf da kontrollü oyunu seçti. Hücum varyasyonlarının zayıf olduğu ilk yarıda Trabzon Cornelius'u, G.Saray da Seferoviç'i topla buluşturmayı beceremedi. Kerem Aktürkoğlu'nun sol tarafta çizgiye hapsolduğu bu bölümde Yunus da etkisiz kalınca Mertens'in çabası gol için yetmedi. Trabzon ise sadece Trezeguet ile denedi ancak bu futbolcunun çaprazdan girerek yaptığı vuruş dışında etkili bir atak bulamadılar.



YENİ BİR KALECİ KAZANDI

İkinci yarıya Abdullah Avcı Gbamin ve Kouassi tercihleriyle başlarken Okan Buruk ise biraz daha beklemeyi seçti. Bu bölümde daha fazla hızlanan oyunda yine orta alandaki top kayıplarıyla maçın hücum tarafı zayıf kaldı. Ve G.Saray adına beklenen değişiklik 65'te geldi. Beklenen derken girmesi beklenen oyuncu Gomis'ti ki kulübeye bakınca skoru değiştirmesi en muhtemel isim oydu zaten. Son 10 dakikaya girilirken oyun yeniden hızlandı.

Ev sahibi takım Trezeguet ile sarı-kırmızılılar ise en büyük umudu Gomis'le gole yaklaştı. Tempo iyice yükseldi. Kerem aynı Mertens'in bulduğu netlikte pozisyonu buldu ama Muhammet Taha bir kez daha kalesinde devleşti. Belki Trabzon dünkü maçı kazanamadı ama bir kaleci daha kazandı.

Tebrikler Muhammet Taha. Skora gelince hızlı oynanan ancak hücumda sonuçsuz oyunda tabeladaki sıfırlar çok normal.