  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Beraberlik yetmez
Beraberlik yetmez HALİL FİNCAN

Beraberlik yetmez

halil.fincan@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 18.09.2022, 00:00

15 eksi 5 eşittir 10... 12 eksi 3 eşittir 9... Baştaki Göztepe'nin diğeri ise Altınordu'nun kaybettiği puan toplamı. Evet daha ligin başı ama istatistikler "Acil galibiyet" diye haykırıyor. Bu nedenle bugün Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor. Göztepe'nin bir maç fazlası var. İkisi de 4 haftadır kazanamıyor. Yani... Yanisi şu, beraberlik ikisine de yetmez.

Göztepe bu gidişat sebebiyle zaten bugünkü maça hocasız çıkacak. Turgay Altay ile toplayamadığı puanları teknik direktörsüz almak zorunda. Diğer tarafta Ufuk Hoca, maça yönelik "Altınordu takımı o atmosferde iyi bir futbol oynayan bir ekip. Bundan önceki maçları, seneleri hatırlarsınız. Keyifli bir maç izleteceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Yani Göztepe'nin taraftar artısını avantaja dönüştürmeyi planlıyor. İlginç bir maç bizi bekliyor. İki takım da ilk haftadaki maçlarının ilk yarısına benzer bir performans sergilerse keyifli bir maç izleriz. Fakat son haftalardaki standart görüntü sürerse derbi çekilmez hale gelir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA