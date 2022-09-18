Beraberlik yetmez

15 eksi 5 eşittir 10... 12 eksi 3 eşittir 9... Baştaki Göztepe'nin diğeri ise Altınordu'nun kaybettiği puan toplamı. Evet daha ligin başı ama istatistikler "Acil galibiyet" diye haykırıyor. Bu nedenle bugün Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor. Göztepe'nin bir maç fazlası var. İkisi de 4 haftadır kazanamıyor. Yani... Yanisi şu, beraberlik ikisine de yetmez.

Göztepe bu gidişat sebebiyle zaten bugünkü maça hocasız çıkacak. Turgay Altay ile toplayamadığı puanları teknik direktörsüz almak zorunda. Diğer tarafta Ufuk Hoca, maça yönelik "Altınordu takımı o atmosferde iyi bir futbol oynayan bir ekip. Bundan önceki maçları, seneleri hatırlarsınız. Keyifli bir maç izleteceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Yani Göztepe'nin taraftar artısını avantaja dönüştürmeyi planlıyor. İlginç bir maç bizi bekliyor. İki takım da ilk haftadaki maçlarının ilk yarısına benzer bir performans sergilerse keyifli bir maç izleriz. Fakat son haftalardaki standart görüntü sürerse derbi çekilmez hale gelir.