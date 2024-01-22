Fenerbahçe'nin 2024 yılı itibariyle bulduğu ligde ve kupada bulduğu 5, 6 ve 7 gollü galibiyetlerde iş ilk yarıda çözülmüştü. Dünkü ilk yarı ise daha baştan sıkıntılı bir maç olacağının sinyalini verdi. Aslında tribün gücü ve kazanma iştahı yerli yerindeydi ancak karşısında gücünü verimli kullanan bir rakip vardı. Samsunspor'un savunma tarzı da çıkışları da ölçülü ve etkiliydi.

Üstüne sarı-lacivertlilerin usta ayakları da gününde olmayınca 1-0'lık ilk yarı avantajına rağmen maçın yörüngesi değişti.



BERABERLİK VE PANİK

Ve beraberlik golüyle birlikte sarı-lacivertlilerde gereksiz bir panik başladı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Cengiz Ünder, Joshua King ve Batshuayi hamlesi de yeterli gelmeyince ortaya çıkan skor kaçınılmaz oldu. Sonuç sürpriz gözükse de böylesi bir maç trafiğinde ve oyun anlayışında hayli normal.

Fenerbahçe, aynı Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanında yaşadığının bir benzerini yaşadı.



O DA KARTAL'IN İŞİ

Elbette normal deme kısmı bize ait. Teknik anlamda ise bu karşılaşmadan çıkarılacak çok ders var ki o da İsmail Kartal'ın işi. Bu takımın kilidi çözdüğünde skoru nerelere götürdüğünü gördük. Fakat çözemediğinde kimi oyuna dahil edersen et aynı oyunu oynayamazsın.

O halde böylesi durumlara yönelik bir B planın olmak zorunda.Dedim ya şimdi ders çıkarma vakti.

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