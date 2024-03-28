Semih meselesi

OYUN kötü... Skor facia...

Elemelerde gördüğümüz takımla şimdiki arasında uçurum var, kabul. Montella'nın tercihleri ile ilgili çok şey denilebilir elbette.

Yani solda Mert ve Zeki varken Cenk Özkaçar'ın oynatılması gibi. Bunu bile kafaya takmıyorum.

Neticede turnuva esnasında yaşanabilecek aksaklıklar için bir deneme çabası diye kabul edelim.

Nitekim geçmiş yıllarda böylesi bir durumu yaşamış, stopersiz kalmıştık. Şimdiden böylesi bir duruma hazırlık diye düşünülebilir.

Fakat o zaman Semih Kılıçsoy gibi son dönemin en formda golcüsünün oynatılmaması tutarsız gözükür. Evet bununla ilgili Montella, "Okula giden bir çocuk düşünelim. Okuldan alıp hemen üniversiteye gönderiyorsunuz.

Daha birinci seviyede olan bir futbolcuyu, ilk sınıftan alıp üniversiteye göndermek doğru mu" gibi bir tabir kullandı. Hadi ona hak verelim. Ancak EURO 2024 kadrosunda yer alacaksa takıma alışması da gerekmiyor mu? Süremiz olsa anlarım da vakit de daralıyor.

Arda Güler'in de Ümit Milli deneyimi yok mesela. U-17'den A Milli'ye geçiş yaptı. Hatta şimdilerde Real'de neden daha fazla süre bulmadığı tartışılıyor. Buna rağmen Milli Takım'da 11'de başlayabiliyor.

Bazı oyuncular özeldir çünkü. Semih de bu özel isimlerden.

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