3 yıl sonra evine dönme heyecanı yaşayan, sosyal medyadan yapılan çağrılarla şenlik havasında geçmesi planlanan dünkü maç tam tersine "Kabus" olarak yazılacak tarihe. Erzurum maçının zulüme dönüşeceğini kim bilebilirdi ki. Manisa FK, zemini, aydınlatma sistemi, soyunma odaları, altyapı tesisatı, skorbordu, koltukları ve altyapı tesisatı tamamen yenilenen kale arkası tribünlerin üzeri kapatılan bu yenilenmiş stadında başına gelebilecek en feci senaryo ile karşı karşıya kaldı. Kendi kalesine attığı golle yenik düştü, 10 kişi kaldı, maça ortak olamadığı gibi ikinciyi kalesinde görüp, mücadeleyi 9 kişi tamamladı. Lig seyrindeki istikrarsız grafiği göz önüne alıp, Play-Off hattı ile aradaki puan farkını hesap ettiğinizde maçın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Açıkçası daha alınmamış 42 puan olsa da tren Manisa istasyonundan ayrılmış gözüküyor. Yetişirse hala bir şansı var. Fakat haftaya Tuzla maçını da alamazsa o trenin sesini bile duyamaz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın