Kartal beşinci Aslan geri viteste

Süper Kupa'da ortaya çıkan sonuç değişen ve gelişmeyen oyunların neticesidir. Değişen taraf elbette ki Beşiktaş. Geçen sezon ile kıyasladığımızda bambaşka bir takım izlediğimiz muhakkak. Teknik adamından sistemine, savunmadan hücumuna kadar farklı bir görüntü çizdiler. Bunu bu kadar kısa bir sürede yapabilmek aslında çok zor. "Henüz hazır değiliz" mazeretlerinin havada uçuştuğu bir dönemde ligin son şampiyonunu sahadan silmek maharet ister. Şu görüntüye bakarak Beşiktaş'ın şimdiden beşinci viteste başlayıp, G.Saray'ın ise geri viteste yola çıktığını söyleyebiliriz.

G.Saray'ın mevcut kadrosu ile geçen sezon işe yarayan sisteminin üzerine bir yenilik koyması şart. Bu da Okan Buruk'un elinde. "Gelişmeyen" derken bunu anlatmak istedim zaten. Tabii hem bunu yapamazken hem de savunmadaki inanılmaz hatalar skorun açılmasına sebep oldu. Galatasaray'ın zaman zaman gün yüzüne çıkan oyunu geriden kuramama hastalığını iyi değerlendiren Beşiktaş çoğunlukla rakibini zor duruma düşürdü. Üretemediler, yayılamadılar ve topu doğru noktalarla buluşturamadılar.

KİLİT ÜÇLÜ BELLİ

Beşiktaş ise daha kontrollü, daha dikkatli, daha istekliydi. Kilit bölgelerini yeni oyuncuları ile şekillendiren siyah-beyazlılar belki de umduğunun fazlasını aldı. İsim isim değerlendirecek olursak, Rafa, Rachica ve Immobile üçlüsü bu sezon Kartal'ın yüksekten uçmasını sağlayacak bir iş birliği içinde olacak gibi gözüküyor.

Tabii Van Bronckhorst'un maçlara göre farklı kurgulardan oluşan B, C, D, E planlarına da daha sonra bakacağız. Fakat G.Saray karşısındaki plan Hollandalı teknik adamın iyi bir analizci olduğunu gösteriyor. Yine Svensson'un uyumu da dikkat çekiciydi ki Beşiktaş'ın bu sezon ondan da çok faydalanacağı kesin.

TAKVİYE GEREKLİ

Galatasaray için skor elbette berbat.

Bazen bu tarz neticeler takımın kendine gelmesi için faydalı bile olabilir. Hele hele lig daha başlamamışken. Ancak dediğim gibi geçen senenin formülünü cebine koyup aynı başarıyı tekrarlamak hayalcilik olur. Kadronun yenilenme olasılığı hayli yüksek. Bu takımdaki birçok ismin de kendine gelmesini sağlayacaktır. Özellikle Derrick Köhn ile sezonun tamamlanması zor gözüküyor. Yine Davinson'un devreye girmesi şart. Mertens, Torreira, Ziyech hatta savunmanın arasına kaybolsa da Icardi'nin seviyesi bu değil. Tüm bunların yanında takımın enerji ve motivasyon sorunu var. Yani Okan hocanın ders programı hayli yoğun olacak.