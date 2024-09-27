Kulübe tehdidi

GALATASARAY'IN bu sezonki yürüyüşüne çeşitli açılardan bakılabilir. Evet Osimhen'in takımın oyun planında önemli bir artı olduğu ve olacağı gerçeği tüm spor kamuoyunun ortak paydası gibi. Fakat bunun dışında geçmiş yıllara göre çok önemli bir artısı daha var. O da kulübesi. Çünkü G.Saray öyle bir kadro derinliğine sahip oldu ki, sadece oynayanlar değil kenarda bekleyenler de taraftarları heyecanlandırıyor. Son PAOK maçının üzerinden gidersek Mauro Icardi, Michy Batshuayi, Kerem Demirbay, Victor Nelsson, Elias Jelert, Yusuf Demir, Berkan Kutlu gibi isimlerin ne denli önemli isimler olduğunu söylemeye gerek yok.

ZİYECH'İ DE UNUTMAYALIM

HATTA Hakim Ziyech'i de dahil ettiğinizde varın hesabını siz yapın. Günay da Muslera gerçeğine karşın "Beni de unutmayın" der gibi oynadı ki böyle devam ederse onu Muslera'nın cezalı olduğu maçlarda değil daha fazla görebiliriz.

Kabul Osimhen'i bu oyun karakteri ile kesmek zor ama Icardi'yi de kenarda ne kadar tutabilirsiniz mesela. Ki Okan Buruk'un "Farklı mevkilerde ve farklı dizilişlerde oynayabiliriz.

3'lü savunma oynayan bir takıma 3'lü forvetle de oynayabiliriz" sözleri ilginç formatları da beraberinde getirecek gibi. Yani, bu da farklı 11'lere ve oyun sistemlerine alışmamız gerektiğini gösteriyor.