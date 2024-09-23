KSK gelecek için umut verdi

Tribünler tamamen dolmasa da yine de azımsanmayacak ve etkili bir taraftar topluluğu eşliğinde "Hadi ilk iç saha galibiyetimizi alalım" maçıydı. Geçen haftaki Bulvarspor galibiyeti ile bunu beklemek hayli doğaldı son tahlilde. Bu sene Karşıyaka'yı ilk kez izledim. Ayağı yere basan, tek topu iyi oynayan, hızlı hücuma çıkıp sürekli deneyen bir takım görüntüsündeler. Elbette ligin daha başı olması sebebiyle bu artılar çeşitli formüllerin içerisinde daha işlevsel olabilir. Özellikle kanat organizyonları belli bir dengede ki gelecek adına umut veren bir oyun anlayışları var. 11'inin 7'si yenilerden oluşmasına rağmen birbirlerinin dilinden anlıyorlar. Oyunda kaldığı süre boyunca Erdal takımın önemli bir parçası olacağını belli etti. Gerek Efeler gerek Adana'da attığı gollerle dikkat çeken ve dün de ilk golü atan İshak ileride önemli bir güç. Sadece toplu değil topsuz oyunda da etkili. Yaptığı pres çoğunlukla karşılık buldu ki ona yakın oynamak tabelanın değişmesini de sağlayacaktır. Nitekim Bedran'ın golü böylesi bir goldü. Sonuç itibariyle karşımızda üç haftada toplam 5 gol atan ve kalesinde gol görmeyen bir takım var. İzlemeye devam.

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