Bu sezon gösterdiği azim ve mücadele nedeniyle Altay büyük bir alkışı hakkediyor.

Sene başında kesin düşen denilen siyah-beyazlılar, dalgalı performansına rağmen birkaç kez Play- Off potasına yaklaştı. Ancak onlarında gücü bir yere kadar yetti. Sürekli aynı oyuncular, aynı taktikle oynayınca hem vücutlar kaldırmıyor, hem de takımlar sizi çözüyor. Geçen hafta derbide Göztepe'yi ağırlayan Altay, rakibi karşısında çok akıllı bir oyun ortaya koydu ve galibiyeti uzatma dakikalarda yediği golle kaçırdı. Ki o maçı alsalar çok rahatlayacaklardı.

Altay, dünkü maça açıkçası biraz korku içerisinde çıktı. Çünkü Gençlerbirliği, Bodrumspor'u geçmiş ve aradaki farkı azaltmıştı. Altay'ın olası bir yenilgisinde durum çok vahim olabilirdi. Bolu gibi bir deplasmanda alınan 1 puan çok değerli.



DENİZLİ MAÇI ÇOK KRİTİK

Ancak, siyah-beyazlıların Denizlispor ve Tuzlaspor'u muhakkak yenmesi gerekiyor.

Yoksa üst üste ikinci senesinde de düşme korkusu yaşayabilir. Aman dikkat edelim. Gelelim maça. Altay her zamanki gibi aklıyla oynadı. Topu rakibine veren siyah-beyazlılar, ani ataklarla gol aradı. Aslında istediği pozisyonları da bulundu. Fakat değerlendiremediler.

Defans kurgusu ise diğer maçlara göre bozuktu. Son iki maçta onlara da bir uyarı gelir bence.

Son sözümde Tuna Üzümcü'ye Paixao bu takımın vazgeçilmezi. Evet yaşı var kalan maçlarda önemli fakat Bolu'yu yensen nefes alacaksın. En azından ikinci yarını başında girse oyuna yakalanan fırsatları değerlendirebilirdi.

Altay için pazar günü oynayacağı Denizlispor maçı hayati bir öneme sahip artık. Evet rakip küme düştü ve dağıldı. Fakat kalan isimler kendilerini göstermek isteyecektir.

Geçen hafta Bodrum, penaltıdan bulduğu golle Denizli'yi yenebildi.

Hatırlatmakta fayda var.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın