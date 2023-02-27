Dayanısma içimizi ısıttı

YAZIMA ülkemizde yaşanan deprem felaketinde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve yakınlarına sabır dileyerek başlamak istiyorum. 6 Şubat günü hepimizi derinden sarsan depremin ardından insanlarımızın bir araya gelerek gösterdikleri dayanışma bu zor günlerde bir nebze olsun içimizi ısıttı.



Beşiktaş-Antalyaspor maçının da hikayesi gerçekten üzücü. Önce İstanbul'da yaşanan bombalı saldırı nedeniyle, ardından da deprem için ertelendi.

Müsabaka başında Beşiktaş taraftarının organize ettiği oyuncak bağışı için tüm siyah-beyazlı renklere gönül verenlere teşekkür ederim. Çocuklarımızın yüzü hep gülsün... Maça gelecek olursak.



Siyah-beyazlıların mutlaka kazanması gereken bir müsabakaydı. Ayrıca Kartal'ın rakibine göre büyük bir avantajı da vardı. Dile kolay Antalyaspor'da statü gereği teknik direktör Nuri Şahin, kadro kurmakta zorlanmıştı. Ancak Güney ekibi gösterdiği dirençle herkesi şaşırttı. Siyah-beyazlılar, bir türlü rakibinin kalesine sızamadı. İkinci yarıda Şenol Güneş yaptığı hamlelerin ardından siyah-beyazlılar, adeta tek kale oynadı. Ancak önce Tayyip Talha'nın golü el diye iptal edildi, Ardından Cenk penaltıda kaleci Ataberk'i geçemedi. Beşiktaş, altın tepside sunulan 3 puanı kendi eliyle geri çevirdi.

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