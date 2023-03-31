Paixao’nun inadı tuttu

Ne desem, ne söylesem. Altay, bu sezon yaptıklarıyla adeta şapkadan tavşan çıkartıyor.

Tam 'bu sefer bitti, kurtaramazlar' dediğimiz anda. İzmir ekibi Paixao önderliğinde üç puanı alıp hop yukarılara tırmanıyor. En son Eyüp maçında da aynısı olmuştu. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Eyüp gelir fişi çeker dediğimiz maçta. Paixao akıl dolu bir gol atarak hem Eyüp'ü liderlikten etmiş, hem de siyah-beyazlılara nefes aldırmıştı. Ardından gelen Rizespor ve Manisa FK mağlubiyetleriyle birlikte herkeste yine 'bu sefer gittiler' düşüncesi oluştu. Çünkü bir yandan alttaki rakiplerin gelecek 3 puanları var, bir yandan da Altay'ın bir bay haftası bulunuyor.

O yüzden direkt rakiplerden olan Erzurumspor maçı İzmir ekibi için çok önemliydi. Bu bilinçle maça başlayan siyah-beyazlılar, Naderi ile öne geçti.



ALKIŞLAR KAPTANA

Fakat sevinci fazla uzun sürmedi ve üç dakika sonra kalesinde golü gördü.

Maçın ilk 15 dakikasına her şey sığdı. İki gol, iki iptal edilen gol ve bir direk. İkinci yarıda aynı şekilde başladı. Paixao'nun golüne Eren yanıt verdi. Ancak Marco Paşa'nın inadı tutmuştu. Önce penaltı kazandırdı, ardından atışı gole çevirdi.

Son sözü de yine Paixao'nun hazırladığı pozisyonda Mustafa Akbaş kendi kalesine attığı golle söyledi. İzmir ekibi, bu galibiyetle rakibine üç puan fark atarak rahat bir nefes aldı. Ayrıca, olası bir puan eşitliğinde de rakibine karşı üstünlük sağladı. Altay, gelecek hafta Sakarya karşısında kritik bir maça çıkacak. Bu mücadeleyi sürdürürlerse bu ligde rahat bir şekilde kalırlar. Son sözümde İbrahim Öztürk'e. Bu yaşta, bu hırs, bu azim ve bu mücadele. Alkışlar kaptan...

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