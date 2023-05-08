Bodrum evinde altın buldu

BODRUMSPOR ile Altınordu arasında oynanan Ege derbisi tam anlamıyla bıçak sırtıydı. Bir tarafta Play-Off savaşı veren Bodrum, diğer yanda alt sıralarla bağını tamamen koparmak isteyen Altınordu. İki takımda tam beklenildiği gibi başladı maça. Ev sahibi ekip topun hakimi olurken, sık sık uzaktan şutlarla İzmir ekibinin kalesini yokladı. Konuk takım ise kontra ataklarla gol aradı.

Ancak iki takım da son vuruşlardaki etkisizlikleri nedeniyle ilk yarıda skoru değiştiremedi. Bodrumlu futbolcular, son anlarda heyecan yapmayıp akıllı oynasalar rahat bir şekilde öne geçebilirdi. İlk yarıda en akılda kalan pozisyon ise Ahmet İlhan'ın karşı karşıya kaldığı pozisyon oldu.

İkinci yarıda oyuncu değişikliklerin etkisiyle Bodrum rakip kalede etkinliğini artırırken, Altınordu şok bir gol buldu. Fakat ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Tam herkes berabere bitecek derken, Bodrum penaltıdan öne geçti. Kalan dakikaları akıllı oynayan ev sahibi ekip, altın değerinde üç puanı hanesine yazdırdı. Göztepe ve Pendik'in puan kaybettiği haftada bir anda kendini yukarı attı. İzmir ekibi ise kendini ateşe attı.