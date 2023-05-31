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Nerede kaldınız? OGÜN ÖZDEMİR

Nerede kaldınız?

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Giriş Tarihi: 31.05.2023, 00:00
FENERBAHÇE, Antalyaspor karşısında belki de bu sezonun en dominant maçını oynadı. Tabi akıllara 'Nerede kaldınız?' sorusunu da beraberinde getirdiler. Giresunspor, İstanbulspor ve Beşiktaş maçlarında kaçan puanlar bir sezonun daha elden kaçıp gitmesine sebep oldu. Taraftarların gözü sahada, kulakları ise Ankara'daydı. Ancak oradan güzel haber gelmeyince maç sonu Ülker Stadı'nda hüzün hakimdi. Bu sezonun okullarda eğitim olarak verilmesi gerekiyor. Her şey güzel başlamış ve senin elindeyken, yarıştan havlu attı denilen rakibini nasıl şampiyon yapabilirsin? Eleştirilecek birçok nokta var. Fakat şimdilik en basitiyle başlayalım. Galatasaray, kadrosunu oturtmayı başardıktan sonra esti gürledi. Peki Fenerbahçe ne yaptı? Jesus, her maçta kadroyla çocukların yapboz ile oynadığı gibi oynadı. En kritik maçlarda 3 savunma sevdasına tutuldu. Bu maçları kaybettikçe takımın özgüveni sarsıldı. Bunun sonucunda ne mi oluyor? 2006 Denizlispor, 2010 Trabzon ve 2021 Sivasspor maçlarında yaşanan kabuslar hortladı. Sarı-lacivertlilerin elinde artık 11 Haziran'daki Türkiye Kupası Finali kaldı. Eğer bunu da Başakşehir'e kaptırırlarsa, Ali Koç'un işi hiç olmadığı kadar zor.
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