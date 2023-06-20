Hamleler işe yaradı

YAZIMA başlamadan önce Samsunlu vatandaşlarımıza teşekkür ederim.

27 yıl sonra Samsun'da oynan milli maça yoğun bir ilgi gösterdiler ve 90 dakika susmadan ay-yıldızlıları desteklediler.

Hırvatistan'ın maç oynamadan geçtiği bu periyota üstüne bir de Galler'in sürpriz bir şekilde Ermenistan'a eklenince adeta ekmeğimize yağ sürülmüştü.

Dile kolay ilk ikinin çıktığı grupta Ermenistan'a 3, Hırvatistan'a 4 ve Galler'e 5 puan fark atacaktık. Milliler maça önde presle harika başladı. Ofsayttan bir de golümüz sayılmadı. Üstüne rakip 10 kişi kaldı. Her şey istediğimiz gibi gidiyordu, ancak gol bir türlü gelmedi. Orkun, Hakan ve Cengiz gibi güdümlü füze yollayabilecek isimlerimiz varken, ilk ceza sahası dışından şutu 44. dakikada çektik.

Ferdi solda çok boş kaldı, fakat onu kaçırmayı başaramadık. İkinci yarıya Kuntz, etkili olmayan Kerem'in yerine Umut Nayir'i alarak başladı. Üstüne Eren Elmalı hamlesi gelip Ferdi sağ kanata geçince ay-yıldızlılar, oyunu domine etti.

Kazandığımız penaltıyı Hakan gole çevirimezken, birkaç dakika sonra bulduğumuz gol yine VAR'a takıldı. Ancak 'Bizim Çocuklar' inanmıştı. Golü iptal edilen Umut Nayir bu kez skoru değiştirdi.

Ardından tüm Türkiye'nin sevgilisi Arda Güler harika bir golle fişi çekti. Milliler, iki golümüzün sayılmadığı ve bir penaltı kaçırdığımız kritik bir maçı kazanarak EURO 2024 için umudunu artırdı.

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