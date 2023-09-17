Oyun tatmin etti

LİGE verilen milli ara dönüşleri çoğu zaman takımlar için tehlikelidir. Özellikle ara öncesi rüzgarı arkasına alan ve havaya giren takımlar ara sonrası çıktığı ilk maçta bocalar ve puan kaybı yaşar. Ancak bazı takımlara da ilaç gibi gelir. Mesela Galatasaray'a öyle gelmiş. Şimdi diyecekseniz Aslan araya iyi girdi zaten. Sadece bir beraberliği var diye. Fakat benim demek istediğim oyun anlamında iyi gelmiş. Evet Galatasaray, araya 2 galibiyetle girdi. Ama soruyorum oyun anlamında bir tatmin var mıydı? Sarı-kırmızılılar, ilk düdük ile birlikte Samsunspor karşısında öyle bir baskı kurdu ki maçın galibi olacağı baştan beri belliydi. Nitekim Mertens'in asistlerinde Kerem Aktürkoğlu usta işi vuruşlarla takımını rahatlattı. Abdülkerim'in attığı golle tam Aslan fişi çekti derken, Karadeniz ekibi farkı bire indirdi. Ancak herkesin eyvah dediği anda sahneye çıkan Icardi ben daha son sözümü söylemedim dedi ve Cim- Bom'u rahatlatan golü attı. Galatasaray, Kopenhag ile oynayacağı maç öncesi hem oyun olarak ve psikolojik olarak taraftarını tatmin etti. Aslan, ilk yarıdaki futbolu 90 dakikaya yayabilirse Şampiyonlar Ligi hedefi gerçekleşecektir. Takıma son katılan isimlerde bu arada takıma iyice ısınmış. Artık sarı-kırmızılılardan bol gollü maçlar izleyeceğimize eminim...

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