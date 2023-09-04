Siyah-beyazlılar istedigini aldı

Avrupa'da grup aşamasına kalmayı başaran Beşiktaş için Sivasspor maçı milli ara öncesinde büyük önem taşıyordu.

Süper Lig'de de zirve yarışında kalmak isteyen siyah-beyazlılar, milli araya kazanarak girip kadroya yapacağı son dokunuşlarla birlikte hazır duruma gelmek istiyordu. Kartal, Sivas önünde maça çok iştahlı başladı. Rakibine soluk aldırmayan siyah-beyazlılar, üst üste tehlikeli pozisyonlar buldu. Sivas'ın kendi yarı sahasını geçmesine izin vermeyen Kartal, son dönemin forma ismi Colley'in attığı golle skor avantajını da eline aldı.

Ardından sahneye çıkan Milos Rashica ise Kara Kartal'ı iyice rahatlattı. İkinci yarıda oyunu rölantiye alan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde istediğini aldı.



COLLEY UYARILMALI

Beşiktaş'ta yeni transferler Colley ve Rashica takıma inanılmaz derecede hızlı adapte olmuş durumda. Bunu skor katkısı yaptıkları için demiyorum. Takım arkadaşlarını yönlendirmeleri, kimin nerede olacağını bilmeleri ve özellikle gol sevinçlerindeki reaksiyonları bunu belli ediyor.

Chamberlain de milli ara dönüşünde takıma daha fazla katkı sağlayacaktır. İlk kez 11'de başlayan yıldız futbolcu, orta sahadaki çalışkanlığı ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla alkış topladı. Yazımı bitirmeden önce Colley'e bir kez daha değinmek isterim. Biraz önce övdüm, ama şimdi yericem. İlk yarının sonlarına doğru Manaj ile girdiği pozisyonda rakibine attığı tekme hiç hoş değildi. Üstüne bir de rakibi üstüne yürüyüp temas edince kendini yere bırakması bu performansa yakışmadı. Takımın zaten önde ve iyi de oynuyorsunuz. Böyle ucuz numaralara gerek yok. Eminim ki Şenol Güneş, bu konuda oyuncusunu uyaracaktır.

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