Trabzon coştu Beşiktaş durdu

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan maç tam olarak milli ara dönüşü takımların yaşadıklarını gözler önüne serdi. Bir tarafta sezona kötü başlayan, taraftarından tepki alan bordo-mavililer, bir tarafta lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Kartal.

Milli ara toparlanmaya ihtiyacı olan Karadeniz ekibine ilaç gibi gelmiş. Takımdaki oyuncuların uyumu artmış.

Yeni transfer Onuachu da Trabzonspor'da eksik olan hücum gücünü üst düzeye çıkarmış. Kartal'da ise verilen ara ritim bozukluğuna neden olmuş. Üstüne bir de Aboubakar'ın takıma geç katılması ve maça yedek başlaması siyah-beyazlıları lidersiz bıraktı. Kısaca Fırtına coştu, Kartal durdu diyebiliriz. Trabzon, 'Fırtına' lakabına yakışır şekilde başladı müsabakaya. Üst üste yakaladığı pozisyonların ardından Trabzon önce Onuachu sonra da Bakasetas'ın golleriyle ilk yarıyı önde kapattı. Beşiktaş için ilk yarıda akılda kalan pozisyon ise maç 0-0 iken Rashica'nın kale boşken çalım deneyip topu kaptırması oldu. Trabzonspor ikinci yarıya da fırtına gibi girdi ve Visca'nın golüyle fişi çekti. Trabzonspor, yeni transferleri ve Beşiktaş karşısında aldığı net galibiyetle ileri doğru ivme yakalayacaktır. Beşiktaş'ın ise dönüş uçağında toparlanıp Avrupa maçına odaklanması gerekiyor. Tabii Şenol Güneş'in bu maçta ders çıkarması şartıyla. Maçın ligin başında olması iyi oldu. Yoksa böyle bir mağlubiyetten sonra toparlanmak zor.

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