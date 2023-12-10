Sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi değil tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen bir derbi oynandı dün İstanbul'da. Bir tarafta devre arasına kadar alabildiği tüm puanları alarak zirve yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş, diğer yanda ise liderliği Galatasaray'a kaptırmak istemeyen Fenerbahçe vardı. Müsabakaya sarı-lacivertliler çok iştahlı başladı. Bunun sonucunda da erkenden öne geçti. Birçok kişinin kafasından ikiyi bulurlarsa fark olur düşüncesinin geçtiği anda Fenerbahçe savunması amatörce davrandı. Djiku topu Cenk'in önüne bırakırken, Samet de devam ettirip penaltıya sebebiyet verdi.

Kartal penaltıdan beraberliği yakalayınca cesaretlendi. Üstüne bir de Kanarya İrfan Can ile iki tane net fırsatı değerlendiremeyince ilk yarı berabere sonuçlandı.



Radikal kararlar almalı

İkinci yarıda da Fenerbahçe'nin boğucu oyununu izledik. Gol geliyorum dedi ve Tadic penaltıdan tabelayı değiştirdi. Beşiktaş, güçlü rakibine yanıt vermeyi bırakın orta alanı bile geçmekte zorlandı. Uzatma bölümlerinde bir kez daha penaltıda topun başına geçen Tadic bu kez kaçırdı. Ancak 4 dakika sonra Szymanski harika bir vuruşla maça son noktayı koydu. Fenerbahçe, iyi bir oyunla 3 puanı cebine koyarak liderliği korudu. Sarı-lacivertliler Fred'in dönüşüyle eski gücünü hatırladı. Beşiktaş ise yeni yönetimiyle çıktığı ilk maçta hezimete uğradı.

Rıza Çalımbay sahada gezinen oyuncularla ilgili radikal kararlar almalı. Son sözüm de maçın hakemine. Eğer bugün VAR olmasaydı maçın kaderine direkt etki edecekti.

Gözünün önündeki pozisyonlarda verdiği kararlar iki takımı da çileden çıkardı. VAR olmasının rahatlığımı bilemem ama dinlendirilmesinde fayda var.

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