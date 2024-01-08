Abdülkerim ders verdi

GALATASARAY'DA ilk devrenin son haftasında oynanan derbi ve ertelenen Süper Kupa maçı oyuncularda kötü etki bırakmış. Konyaspor müsabakası öncesinde Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u farklı mağlup etmesi de moralleri biraz bozmuş.

Üstüne bir de takımdaki önemli eksikler de eklenince sarı-kırmızılılar, ilk yarıda abluka altına aldığı Konyaspor kalesinde aradığı golü bulamadı.

Son haftalarda formu eleştirilen Icardi olmayınca sarı-kırmızılılar, rakip ceza sahası içerisinde çoğalamadı. Bu sezon fazla forma şansı bulamayan Halil Dervişoğlu rakip savunma arasında kayboldu.

Sağ kanatta Boey'in yokluğunda forma giyen Kaan elinden geleni yapsa da Cim-Bom bu kanattan rakibinin üzerine gidemedi. İkinci yarıda teknik direktör Okan Buruk, yaptığı değişikliklerle takımı toparlamaya çalıştı. Tam maç bu şekilde bitecek derken sarı-kırmızılıların yıldız savunmacısı Abdülkerim Bardakcı sahneye çıktı. Kerem Demirbay'ın ortasında öyle bir vuruş yaptı ki çoğu forvet oyuncusuna nazire yaptı ve adeta ders verdi.

Kalan dakikalarda önce Zaha ardından yine sahne alan Abdülkerim'in golleriyle Aslan kazandı. Fakat bu galibiyete rağmen yönetimin gerekli takviyeleri Avrupa macerası başlamadan yapması gerekiyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın