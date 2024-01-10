Çok akıllı oynadılar

BEŞİKTAŞ bu sezon hem sahada hem masada krizlerle boğuştu. Bunun sonucunda da tüm kulvarlarda erkenden havlu attı. Siyah-beyazlıların elinde bir tek Türkiye Kupası kaldı. Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, takımın 4. teknik direktörü olarak dünyaca ünlü teknik adam Fernando Santos'u getirdi. Gerekli takviyeler yapılırsa siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısında önemli işlere imza atacaktır. Gelelim maça. Rize'deki hava koşullarının elverişsiz olması güzel futbol yerine mücadele gücü yüksek bir oyun izlememize neden oldu. Siyah-beyazlılar, çok akıllı bir oyun oynayarak kendileri yerine topu yordu. Uzaktan şutlarla bulduğu gollerle de sonuca gitti. Son sözümde Semih'e. Çok yetenekli. Son maçlarda Beşiktaş'ta ayakta kalan tek isim olmuştu. Dün de golünü attı. Santos'un elinde yıldızını daha da parlatacaktır. Böyle devam.

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