Kanarya yine şov yaptı

DÜN Ülker Stadı'nda her şey muhteşemdi. Sahadaki futbolcusundan, tribündeki taraftarına kadar inanılmaz bir şov izledik. Soğuk hava ve yoğun yağışa rağmen tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar ilk düdük ile birlikte takıma öyle bir destek verdi ki oyuncular canla başla oynadı. Maçın 10. dakikasında Dzeko penaltıdan perdeyi açtı ve o perde bir daha kapanmadı. Geçen hafta İstanbulspor'a 5 gol atan Kanarya, dün Konyaspor karşısında henüz ilk 45'te bu rakamı buldu. İkinci yarıda da yoğun baskısını sürdüren Fenerbahçe dağılan rakibi karşısında rahat bir galibiyet aldı. Batshuayi ve Uğurcan'ın kendi kalesine attığı gollerle birlikte Kanarya tarihi bir zafer elde etti. Sarı-lacivertliler iki maçta rakip ağlara 12 gol atarak hafta sonu oynayacağı Gaziantep FK maçı öncesi rakibine korku verdi. İstanbul ekibi, ilk 11'yle yedeğiyle ve taraftarıyla şampiyon nasıl oynar onu gösteriyor. Orta alana yapılacak nokta takviye ile birlikte Fenerbahçe tüm kulvarlarda şampiyonluğa gider. Bu maçta bir de şunu gördük. Tadic her ne kadar komutan gibi olsa da Fenerbahçe'nin oyununu yavaşlatıyor. Dzeko, İrfan Can, Szymanski ve King dörtlüsü arkalarında Fred ile birlikte müthiş iş yaptı. Son sözümü de taraftara ayırmak istedim. Senelerdir kupa özlemi çekiyorlar. Buna rağmen bugünkü havaya rağmen stadı doldurdular.

En büyük alkış da onlara gelsin.

