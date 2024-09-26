Avrupa Aslan’ı kükredi

Galatasaray, geçtiğimiz hafta sonu Fenerbahçe karşısında aldığı net zaferin etkisiyle PAOK karşısına oldukça özgüvenli çıktı. Sarıkırmızılılar, taraftar desteğine de arkasına alarak ilk düdük ile birlikte rakip kalede gol aramaya başladı. Henüz ilk dakika dolmadan Osimhen'in kafa vuruşu ağlarla buluşsa ilk dakikalardan fişi çekebilirdik. Galatasaray, ilerleyen dakikalarda da Osimhen, Yunus ve Sara ile de net fırsatlardan yararlanamadı.

Aslan, aradığı golü bulamadıkça cesaretlenen Yunan ekibi, nadir de olsa etkili ataklar geliştirdi. İlk yarının sonuna doğru Galatasaray savunmasının bir anlık hatasında PAOK'un bulduğu net fırsatta Günay kalesinde devleşerek takımını ayakta tuttu.

Muslera gibi bir kalecinin yedeği olmak zordur.

Çünkü yeteri kadar forma bulamazsın.

Fakat Günay, gösterdiği performansla ne kadar profesyonel ve hazır olduğunu gösterdi.

OSIMHEN ÇOK FAYDALI

İkinci yarıda baskılı oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, geç de olsa aradığı golü Rahman Baba'nın kendi kalesine attığı golle buldu. Golden sonra 0-0'mış gibi mücadelesine devam eden sarı-kırmızılılar, adeta Yunan rakibini sahadan sildi. PAOK'un ender geliştirdiği ataklarda bulduğu şut fırsatlarında ise gününde olan Günay geçit vermedi. Müsabakanın son bölümlerinde Yunus Akgün Galatasaray'ı rahatlatan golü kaydetti. İkinci golün ardından Yunan temsilcisi farkı indirmek için tüm riskleri alsa da sarı-kırmızılılar, rakibine izin vermedi. Süper Lig'e harika bir başlangıç yapan Galatasaray, Avrupa Ligi'nin yeni formatına da iyi başladı. Osimhen, henüz gol ile tanışamasa da ileride Galatasaraylı futbolculara yarattığı alanlar ve dağıttığı paslarla hücum gücünü artırdı. Kerem'in ayrılmasıyla forma şansı bulan Yunus'da gelen fırsatı iyi kullandı ve güzel futbolunu golle süsledi. Sonuç olarak Avrupalı Aslan ait olduğu yerde kükredi.