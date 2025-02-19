Türk ve İzmir futbolunun asırlık çınarı Göztepe, geçtiğimiz cumartesi görkemli bir lansmanla 100. yaşını kutlamak için ilk meşaleyi ateşledi.

Sadece futbolda değil tüm kulvarlarda ikinci yüzyılında şampiyonluk mücadelesi verecek olan Göztepe'de camia 14 Haziran'da çifte kutlama yapmanın hayallerini kuruyor. Avrupa'da yarı final oynayan ilk Türk takımı olan Göztepe'de taraftarlar 100. yaş coşkusunun yanı sıra seneler sonra Avrupa'ya katılım hakkını da kutlamak istiyor. İlk yarıda gösterdiği iyi performansla ilk dördü zorlayan ve Türkiye Kupası'nda da gruptan çıkmayı büyük ölçü de garantileyen sarı-kırmızılılar, üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle kötü bir döneme girdi. Ligde üç maçtır galibiyete hasret kalan İzmir ekibi 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Göz-Göz, mart ayının sonuna kadar çıkacağı 5 karşılaşmada ise hem direkt rakipleriyle hem de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren takımlarla karşı karşıya gelecek.



DEPLASMAN KARNESİ DÜZELMELİ

İzmir temsilcisi bu süreçte alacağı puanlara göre ligdeki kaderini kendi çizmiş olacak. Kayserispor maçıyla başlayacak süreç öncesi sakat oyunculardan gelen iyi haberler camiayı sevindirdi. Ancak artık kolay üç puan yok. Bunun farkına varılması lazım. Ligde son düzlüğe giriyoruz. Kümede kalma savaşı da Avrupa potasında da savaş oldukça şiddetlendi. Göztepe'nin her şeyden önce ilk olarak dış saha performansını yukarı çekmesi gerekiyor. İç sahada eksiklerin de dönmesiyle birlikte yeniden seri galibiyetlerin geleceğine eminim. Ancak dış sahada alınacak puanlarla desteklenmedikten sonra Avrupa hayali gerçekleşmez. Göztepe, iç sahada Samsunspor ve Eyüpspor'u yenecek potansiyele sahip. Taraftar desteğiyle birlikte o maçları kazasız atlatacaktır. Fakat can çekişen Kayserispor ve Sivasspor ile üst sıralara tırmanmak isteyen Trabzonspor deplasmanları farkı yaratacak. Yazımı Göztepe taraftarının son zamanlarda yaptığı en güzel pankarttaki sözlerle bitirmek isterim: "İsyan Marşı 5 kıta, dinlesin artık Avrupa!"