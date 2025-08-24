Skor iyi oyun kötü

Fenerbahçe için bu maç birçok anlam taşıyordu. Ligde henüz bir maç yapan ve onda da Göztepe karşısında kötü bir oyunla bir puanı zor alabilen sarı-lacivertliler, Avrupa'da da umut vermiyordu. Bence sarı-lacivertlilerin son iki sezonda en iyi oynadığı müsabaka Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek tur atladığı karşılaşma oldu. Tabi burada birçok neden aramak mümkün. Fakat aynı oyuncuların Göztepe ve Benfica müsabakasında dökülmesini aklım almıyor. Tüm bunların ışığında çıktı Fenerbahçe sahaya. Rakip ise yıllarca Süper Lig'den uzak kalsa da Türk futbolunun en büyük camialarından olan Kocaelispor'du. Tribünlerdeki taraftarların endişesi maç öncesinde kameralar dönünce yüzlerinden okunuyordu. Ee çünkü artık sadece galibiyet istemiyorlar. İyi futbol ve iyi mücadele görmek istiyorlar.



KOCAELİ TOPARLANMALI

Fenerbahçe maça iyi başladı ve golü de buldu. Hatta farkı artıracak pozisyonlardan yararlanamadı. Fakat Kocaelispor ilk isabetli şutunda golü buldu. Evet Fenerbahçe baskılı bir oyun ortaya koydu ilk yarı. Ancak kimse tatmin olmuş mudur? Pek sanmıyorum. Mesela En-Nesyri ilk yarıda ne yaptı? Ya da İsmail. İkisi de ayaklarına gelen neredeyse her topu ezdi. Yenilen gol de kaleci İrfan Can kapattığı köşeden topu ağlarında gördü. İkinci yarıda Fenerbahçe daha etkiliydi. Özellikle bulduğu ikinci golün ardından sarı-lacivertliler kontrolü tamamen eline aldı. Ardından Talisca fişi çekti. Fenerbahçe ligdeki ilk galibiyetini aldı. Fakat sarı-lacivertli taraftarlara sormak istiyorum. Siz oynanan oyundan memnun musunuz? Sizce bu futbol şampiyonluk için ya da Avrupa başarı için yeter mi? Kocaelispor'un da bir an önce toparlanması gerekiyor. Evet yeni bir takım yeni bir lig. Fakat ilk üç maçta alınan yenilgi hiç iyi değil.