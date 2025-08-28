Soru çok cevap yok

Nereden başlasam bilmiyorum. Yılların hasretini dindirmeye bu kadar yaklaşmışken, böyle rezil bir oyun oynanmasından mı? Yıllardır başkanlık yapmasına rağmen hala daha transferleri kritik maçlara yetiştiremeyen başkan Ali Koç'tan mı? Geldiği günden beri takıma gram katkısı olmamasına rağmen sürekli Fenerbahçe ve Türk futbolunu eleştiren Mourinho'dan mı? Yoksa iş bilmeyen yöneticilerin böylesine kritik maç öncesi sanki her şey tammış ve takımda hiç bir eksik yokmuş gibi yaptığı açıklamalardan mı? Aslında bir değişiklik yapıp başka yerden başlayacağım. Fenerbahçe'nin de yapması gerektiği gibi. Bu sene de Şampiyonlar Ligi olmadı. Görünen o ki Süper Lig'de de aynı senaryoyu izleyeceğiz. Eylül ayındaki kongrede artık değişim olmamalı mı? Hatta bence Ali Koç, dünkü maça rağmen (Bakın Fenerbahçe'nin elenmesine bir şey demiyorum. Ancak geçen seneden beri oyun olarak hiç bir şey yapamamayı kabul etmiyorum. İyi oynarsın yenilirsin o ayrı.) aday olup kazanmayı düşünüyorsa ilk olarak Portekizli hocayı takımdan göndermeli.

BİLEREK YAPIYOR

Zaten özellikle son bir kaç aydır yaptığı açıklamalar, hal ve hareketleriyle bunu istediğini açıkça gösteriyor. Aslında bunun suçlusu da Ali Koç. Çünkü daha gelir gelmez yaptığı açıklamalarla Mourinho'nun eline mazeretlerini liste olarak vermiş oldu. Ben bu futbolla değil Avrupa Ligi, Konferans Ligi'nde de Süper Lig'de de Türkiye Kupası'nda da başarı geleceğini düşünmüyorum. Hocaları milyon Euro'lar harcamaya gerek yok. Değişimin bugünden başlayarak hızla devam etmesi gerekiyor. Maça gelelim. Tam ilk yarıyı izlerken bir yandan yazım hakkında düşünüyordum. Oyun için yazacak bir şey olduğundan değil. İlk yarı da Fenerbahçe'yi Livakovic (Ki sezon başından beri İrfan Can Eğribayat as kaleciymiş gibi davranan Mourinho değişikliğe gitti. Aslında bu bile bir mesajdı.) ve VAR kurtardı diyecektim. Ama Kerem artık yeter dedi ve harika bir golle fişi çeken isim oldu. İkinci yarıda da değişen bir şey olmadı ve hasret 16 seneye çıktı.