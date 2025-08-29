Göztepe takımı Süper Lig'e oldukça etkili bir başlangıç yaptı. 3 maç sonunda aldığı 2 galibiyet ve bir beraberlik sarı kırmızılı ekibin 7 puan toplayıp haftayı 3 sırada kapatmasını sağladı. Aynı zamanda bu üç haftada oynadıkları futbol ve gösterdikleri mücadele taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı.

Ayrıca Göztepe taraftarları takımın yeni transferlerinden oldukça memnun görünüyor.

Bu hafta rakip Konyaspor. Onlar da lige iyi bir başlangıç yaptı. Fakat İzmir ekibinin iyi serisini devam ettireceğini düşünüyorum.

Sarı-kırmızılılar için şu notu da vermek gerekiyor.

Bu hafta Göz-Göz'ün cezalarının sona ereceğini söylemek gerekiyor. Bilindiği gibi Göztepe taraftarları geçen seneki Galatasaray maçında ceza almışlardı ve bu nedenle Fenerbahçe maçında birçok taraftarı yoktu.

Evet stat yine doluydu. Fakat kemik taraftarının olmaması sarı-kırmızılı tribünleri etkiledi.

Umarım bu sezon bir daha tekrarlanmaz.

Bunun dışında yine Fenerbahçe maçında kaptan İsmail Köybaşı ve Juan Silva kırmızı kart gördükleri için Karagümrük maçında forma giyememişlerdi. Bu iki oyuncunun dönüşü teknik direktör Stanimir Stoilov'un elini güçlendirecektir. Milli arada yönetimi üzerine düşeni yapıp en az iki transfer yaparsa Göztepe bu sezonki hedefi olan Avrupa hayallerine kavuşacaktır. İlk olarak bir kaleci alınması gerekiyor. İkinci olarak da bence forvet oyuncusu lazım. Bu isimler yerli olursa tabii kontenjan açısından da önemli olur.

Forvet konusunda bu düşüncemin nedeni Stoilov'un 5 forvet isteği vardı. Ve hatırlayın geçen sezon Göztepe'nin kötü seri yakaladığı dönemde sakalıklar ve cezalılar nedeniyle Göztepe'de forvet oyuncusu kalmamıştı.

Güzel günler yakın meşaleleri yakın.

BODRUM FK'YA TAKVİYE SART

Trendyol 1 Lig'de 3. hafta heyecanı sona erdi. Burhan Eşer yönetimindeki Bodrum FK 2 beraberlik ile başladığı ligde son hafta evinde Sakarya'yı güzel bir oyun sonucu 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Ligin ilk 2 haftasında Pendik ve Sivas'la 1-1 berabere kalan yeşil-beyazlılar, 3 hafta sonunda 5 puana ulaşmayı bildi. Ancak Bodrum'un acilen takviye yapması gerekiyor. İlk olarak elindeki yabancı oyuncuları göndermesi gereken Muğla ekibi orta alana ve hücuma takviyeler yapmalı. Manisa FK ise İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçında Ümraniye'ye 2-1 yenilen, 2. maçta Hatayspor'u 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar 3 maç sonunda 4 puan topladı. Manisa, geçen sezon yaşadığı sıkıntıları tekrar yaşamak istemiyor ise mutlaka takviye yapmalı. Ayrılanların yerleri doldurulamadı. Taner Taşkın gençlerden yararlanmak istediklerini söyledi. Fakat Birinci Lig çok fazla risk alınabilecek bir lig değil.

UMARIM KORKULAN OLMAZ

2. Lig'de perde nihayet açıldı ve Aliağa beklenildiği gibi iyi bir giriş yaptı. K.Maraş İstiklal'i sahasında 2-1 mağlup ederek iddiasını gösterdi. Aliağa 2. hafta Gebze ile oynayacak. Gebze'de Somaspor'u 2-1 mağlup ederek onlar da sezona iyi başladı. Heyecanlı bir maç bizleri bekliyor. Sıkıntılarla dolu bir yaz dönemi geçiren Menemen, Bilal Kısa hamlesi ve ardından yaptığı transferlerle lige galibiyetle 'merhaba' dedi. Sarı-lacivertliler, Mersin İdman Yurdu'nu deplasmanda 4-1 mağlup etti. Menemen ikinci hafta Arnavutköy'ü konuk edecek. Bir diğer Ege ekibi aslında biraz önce yazdım. Soma ilk maçında Gebze'ye mağlup oldu. Onlar da 2. hafta mücadelesinde Ege derbisinde Fethiyespor'a konuk olacak. Fethiyespor ise ilk maçında Ankara Demir'e 1-0 mağlup oldu. Teknik direktör Selahattin Dinçel'in maç sonu yaptığı açıklamalar oldukça enteresandı. Soma maçında alınabilecek olası bir yenilgi sonrası açıkçası ayrılık sinyali aldım diyebilirim. Beyaz Gruba geçecek olursak ligin iddialı takımlarından Muğlaspor ilk haftayı bay olarak geçti. Muğla 2. hafta Sincan Belediyespor deplasmanında sezonu açacak. Bucaspor 1928 bilindiği gibi iç karışıklıklarla mücadele ediyor. Henüz krizler aşılabilmiş değil. Buna rağmen ilk maçında deplasmanda Kahraman FK karşısında aldıkları 3-3'lük beraberlik ve 1 puan bence altın değerinde. Onlar da ikinci hafta kendisi gibi sıkıntılar yaşayan Şanlıurfa'yı konuk edecek. Altınordu ise uzun süre önde götürdüğü maçta Erbaa ile son dakikalarda yediği golle 1-1 berabere kaldı. Bilindiği gibi Seyit Mehmet Özkan'ın istifa kararı sonrası belirsizlik devam ediyor. Bu hafta deplasmanda İskenderun'a konuk olacaklar. Aslında daha konuşmak için henüz erken fakat görünen köy de kılavuz istemez. Bu sezon Ege ekipleri açısından zorlu günler bizleri bekliyor. Umarım bir an önce sorunlar çözülür ve küme düşme acısı yaşanmaz. Muğlaspor ve Aliağa'ya bir parantez açmak istiyorum. 3. Lig'den gelip transit geçiş yaparak direkt 1. Lig'e çıkmaya adaylar. İyi bir kadro mühendisliği ile güçlü takımlar kurdular, onlara başarılar diliyorum.

DERBİLERİN LİGİ

3. Lig'de yeni sezon önümüzdeki hafta açılacak ve bilindiği gibi TFF'nin aldığı karar doğrultusunda 3. Lig bölgesel oldu. Bu sebeple her hafta derbi göreceğiz. İsterseniz maç maç analiz edelim. İlk olarak Ayvalıkgücü- Nazillispor maçı var. Ayvalık ekibi geçen sezon kıl payı kaçırmıştı 2. Lig'i. Nazilli ise amatör lisanslı oyuncuları transfer etti. Ancak şike davası yüzünden kara bulutlar üzerinlerinde dönüyor. Bornova- Alanya maçına geçecek olursak, Bornova geçen sene yaşadığı sıkıntıları yaşamamak için işi sıkı tutuyor. Ligin yeni ekiplerinden Denizli İdman Yurdu Gürellerspor kurduğu iddialı kadroyla ilk maçında İzmir Çoruhlu'yu konuk edecek. Karşıyaka-Afyon maçı. Kaf-Kaf geçtiğimiz günlerde yeniden sandık başına giderek yeni başkanını seçti. Aygün Cicibaş güven tazeledi diyebiliriz. Futbol şubesi Burhanettin Basatemur yönetiminde yine şampiyonluğun mutlak favorilerinden. Yine ligin yeni ekiplerinden Söke 1970, Balıkesirspor'u konuk edecek. Söke iddialı bir takım kurdu. Balıkesir geçen sezon ağır travmalar atlattı. Ancak bu sezon da güzel bir kadro kurdular. Tire 2021 FK ile Kütahya maçına gelecek olursak, biliyorsunuz ki Tire'de devir işlemi oldu. Sarı-kırmızılarda transfere hız verildi ve ciddi bir takım oluşturuldu. İlk haftanın son maçı ise Uşak ile Altay arasında. Uşak geçen sene Play-Off'u kılpayı kaçırmıştı. Yönetim bu sezon işi sıkı tuttu, ligi iyi bilen ve tecrübeli oyuncuları takıma getirdiler. Altay, başkan değişikliğine gitti. Sinan Kanlı aday olamadığı için yerine ağabeyi Hüseyin Kanlı başkanlığa getirildi. Birçok sorunu çözen Kanlı, ayrılan bazı oyuncuları da geri döndürdü.