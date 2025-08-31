G.Saray’ın rakibi yok

Galatasaray, belki de son yılların en kolay şampiyonluğuna çok yakın. Şimdi diyeceksiniz daha ligin başı köprünün altından çok su akar diye. Ama şu anki ortama baktığımız zaman sarı-kırmızılılar rakip olacak bir takım yok. Beşiktaş ve Trabzonspor zaten Avrupa kupalarını hedefleyecek. Doğal şampiyonluk adayı Fenerbahçe ise oldukça karışık. Üzerine geç kalınmış bir hamleyle Mourinho'yu gönderdiler. 3 hafta sonra ise seçim var. O zamana kadar transfer dönemi bitecek. Yeni gelecek hoca direkt cenderinin içine düşecek. Normalde sezona kötü başlayıp Arap atı gibi geç açılan Galatasaray ise süper bir giriş yaptı Süper Lig'e. Rizespor önünde de maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, Rize zaman zaman dişini gösterse de öne geçmeyi bildi. Golden sonra iyice açılan Rizespor iki gol buldu fakat ofsayta takıldı. Ki ikincisinde Sowe resmen takımını sabote etti diyebiliriz.

TAKVİYE GEREKİYOR

İkinci yarıda da Galatasaray üstünlüğüyle başlandı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un taktiği işe yaradı ve Galatasaray yıldız golcüsü Osimhen ile 2 farkı buldu. Bu dakikadan sonra kaybedecek bir şeyi kalmayan Rizespor, tüm gücüyle yüklenmeye başladı. Yeşil-mavililer, golü de buldu. Son dakikalarda Okan Buruk, savunmayı güçlendirecek hamleler yaptı. Tam herkes Rize'nin yüklenmesini beklediği anlarda Sallai, Karadeniz ekibinin savunmasının hatasında topu kapıp Icardi'ye golü attırdı. Icardi, geçen maçta olduğu gibi yine sonradan oyuna girerek ilk şutunda skor üretmesini bildi. Bu sezon Galatasaray'ı Süper Lig'de durdurabilecek bir takım yok. Hedef ise özlenilen Şampiyonlar Ligi'nde tur umudu. Ancak uyarmadan geçmeyelim. Aslan'ın başta kaleci ve orta saha olmak üzere en az iki transfer yapması gerekiyor.