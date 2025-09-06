Ankersen’i kutluyorum

Göztepe milli araya oldukça moralli girdi. Ee tabi Avrupa hedefiyle başlayan sezonda ilk 4 maçta alınan 8 puan oldukça iç açıcı. Fakat bugün maçı değil de Göztepe yönetiminin hoşuma giden başarısını ele almak istiyorum. Eleştirimizi, gördüğümüz hataları söylemeyi biliyorsak güzel işleri övmeyi de bilmeliyiz. Başkan Rasmus Ankersen ve ekibi Türkiye takımlarına transfer nasıl yapılırı gösterdi. Danimarkalı iş insanı Romulo, Emersonn ve David Tijanic transferlerinden kulübün kasasına 30 milyon Euro'ya yakın para girdisi yaptı. Ki bu isimlerin sarı-kırmızılı ekibe maliyetlerine baktığımız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bunu en son Türkiye'de Gençlerbirliği'nin rahmetli efsane başkanı İlhan Cavcav yapıyordu.



İKİ YENİ FORVET

Göztepe, bu transferlerden elde ettiği gelirleri altyapı tesislerini tamamlamak için kullanacak. Yani İzmir ekibi Romulo gibi isimleri transfer yoluyla değil kendi kaynaklarından çıkarıp vitrine koyacak. Bunun yanı sıra Avrupa hayali gerçekleşirse o zaman Göztepe oyuncularını 20 milyonlara değil 30-40 milyonlara gönderecek. Alt yapıda önemli hamleler yapan sarı-kırmızılılarla ilgili önümüzdeki günlerde geniş çaplı bir yazı kaleme alacağım. İki golcüsünü gönderen Göztepe'nin kadrosuna 2 forvet katacağını öğrendik. Açıkçası bu sezon kadroya katılan isimlerin ilk 4 maçtaki performansını görünce. Transfer döneminin sonu yaklaşırken, fırsat transferi olarak kimlerin takıma geleceğini heyecanla bekliyorum. Son olarak bu başarıları gösteren ve gelecek adına sadece Göztepelileri değil tarafsız kişileri de heyecanlandıran Rasmus Ankersen ve yönetim kurulunu canı gönülden kutluyorum.



GENÇLER ÖNEMLİ, ANCAK!

Bodrum FK son olarak Menemen FK'da forma giyen 19 yaşındaki Emirhan Arkutcu'yu kadrosuna kattı. Transfer döneminin ilk günlerinde de Ali Habeşoğlu'nu alan yeşil-beyazlılar, genç yıldız adaylarını alarak takımı onlar üzerinden kurmanın planlarını yapıyor. Ancak hedef üst sıralar ise bir an önce Birinci Lig tecrübesi olan oyuncularla kadro güçlendirilmeli. Unutmadan kadroda düşünülmeyen yabancılarla hala yollar ayrılmadı. Benden hatırlatması. Manisa FK'da ise istikrar sağlanamıyor. Teknik direktör Taner Taşkın sakatlıktan dönecek isimlerle toparlanacaklarını söyledi. Fakat son iki sezonda yaşananlar ortadayken taraftarları daha fazla üzmemek adına gerekli adımların atılması gerektiği kanaatindeyim.



KARANLIK YAKLAŞIYOR

İkinci Lig'de kaos ortamı hakim. Tabi Ege takımları için diyorum. İkinci hafta geride kalırken, ekiplerimizden hiç biri galibiyet alamadı. Yönetimsel sıkıntılar, geçmiş dönem borçları kulüpleri uçurumun kenarına itiyor. Geçen sezon bir yazımda inatla altını çizmiştim. Sadece futbolcu ve antrenör değil, yönetici de yetiştirmeliyiz diye. Zaten artan maliyetler kulüplerin belini bükerken, bir de yönetim içerisinde yaşananlar nedeniyle kulüplerimizin durumu ortada. Türkiye Kupası maçları da bir çoğu için hayal kırıklığı oldu. Ki bence aslında böylesi daha iyi oldu. Fakat koskoca camiaların yok olmaması adına gerekli adımların atılmasını temenni ediyorum. Yoksa bir elin parmaklarını geçmeyen takımlar dışında karanlık hızla yaklaşıyor



YENİ KRİZ ÇIKMASIN

Karşıyaka her sezon bambaşka bir krizle boğuşuyor. Tam çözüldü denilen yerde bir başka yer patlıyor. Son olarak tam yönetimsel krizler aşılıp önemli takviyelerle takım havaya girmişken, Ömer Faruk Sezgin şoku yaşandı. 26 yaşındaki futbolcu, geçmiş dönemde bahis oynadığı için 8 ay men cezası aldı. Şimdi kulüp itirazdan gelecek cevabı bekliyor. Fakat taraftar gönlünü ferah tutsun. Aldığım duyumlara göre Kaf-Kaf önemli hücum oyuncularıyla dirsek temasında. Önemli olan başka krizin çıkmaması. Liglerin başlamasına sayılı saat kala Afyonspor ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Bornova ile oynanacak Türkiye Kupası maçına çıkmayan ekibin lig maçlarına çıkacak oyuncusunun da olmadığı iddia ediliyor. Yazık gerçekten çok yazık. Balıkesirspor, adeta son nefeste gelen cezayı bertaraf etti ve oyuncularına lisans çıkardı. Ancak genel olarak baktığımız zaman daha yolun başında çok büyük sıkıntılar var