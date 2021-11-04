Ülkemizde bir gerçek var; başarı çoğu kez cezalandırılıyor. Hatay mağlubiyetinden sonra bazıları Sergen Yalçın hoca için suni gündem yarattı. Güya bu sezon başarısızmış, işte yönetim Şenol Güneş'le görüşüyormuş kulüp, Sergen hocanın görevine son verilecek türünden ısmarlama, asparagas yorumlar, haberler medyada dolanmaya başladı. Beşiktaş'ta o işler öyle kolay olmuyor. Vefa daha önce gelir. Sergen hocanın kredisi çok. Hangi takım her yıl şampiyon olmuş? Ligin bitmesine hala çok maç var. Sakatlıklar, bazı futbolcuların da formsuzluğu takımı etkiliyor. Genç teknik adam Sergen Yalçın taraftarın da sevgilisi, kredisi bitmez!

MHK biraz zayıf kaldı sanki

Spor camiasında gündemi hakemler meşgul etti. Serdar Tatlı'nın ilk yarının sonuna kadar dayanabileceğini düşünüyordum ama beklemeden istifa etti. Demek ki hakemlere, kulüplere çok sert olmak işe yaramıyormuş! Her sezon ortasında başkanların gitmesi, kurul değişmesi gelenek oldu. Yalnız ilk kez kulüpler birliği başkanları bu kadar olaya müdahil oldu. Özellikle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç her mağlubiyeti hakemlere yıktı. Kulüp başkanlarına yöneticilerine hatırlatmak lazım; Takımlarımız Avrupa kupalarında elemeleri geçemiyor. Ama hakemlerimiz sürekli Avrupa sahnelerinde düdük çalıyor! Tutarsızlığa bakar mısınız? Milyonlarca döviz veriliyor hocalara futbolculara. Kötü oynuyorlar, golü atamıyorlar yenilince suçlu hakemler! Ülkemize yabancı hakem eğitmeni ya da derbilerde yabancı hakem gerekmiyor; maçlarda standart kararlar uygulanmıyor maalesef sorun bu. Niye uygulanmıyor? Yöneticilerden, taraftardan, sosyal medyadan o kadar baskı geliyor ki, VAR'a kolay gitmeyen Cüneyt Çakır bile "başım ağrımasın" derdine düşüp ekranı izlemeye başladı. MHK yeni başkanı Ferhat Gündoğdu sürpriz oldu, bilenen kişi değil. Bence MHK zayıf kaldı sanki.

Fener'e golcü lazım

Her sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de iki sorun var... İlki, üç sezondur başkan Ali Koç rakiplerini fiziğiyle yıpratıp leblebi gibi gol atabilen santrafor alamadı.. Ve hala bu eksikliği göremiyorlar. Hasan Vezir, Aykut Kocaman, Pier Van Hoojdonk, Kennet Anderson gözleri kapalı gol atıyorlardı. Almanya'daki Sörhloth çok uygundu almadılar mı alamadılar mı bilemiyorum, eksiği gidermediler. Kanat oyuncusu Valencia takımın tek gol ümidi ise gerisini siz düşünün. İkinci sorun, son maçlarda hatalar kadro kurgusunda hatalar yapmaya başlayan teknik direktör Perreire. Portekizli teknik adam aslında takımı çok iyi oynatıyor ama her maça baskılı oynatacak diye geriyi üçlü defansla bırakmak hata. Zaten yenilen gol sayısından belli.

PELKAS DA KÜSTÜ

Bir kez de gördük ki yıldız oyuncularla sorun yaşıyor. Yani Mesut Özil'in bile sahada ileri geri koşmasını durmadan pres yapmasını istiyor. Bu yanlış, üzerine aynı işleri beklediği Pelkas'ı da küstürdü. Ben gördüklerimi bildiklerimi yazıyorum, Fenerbahçe yönetimi ne düşünüyor bilemiyorum. Ama "pandemi yüzünden tribündeki yerini alamayan Fenerbahçe taraftarı, stada gelmeye başlayınca tribünden ayar vermeye başlar" diye çoğu kez yazmıştım. Olanları izliyoruz işte. İzlemeye de devam edeceğiz.