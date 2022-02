Ne demiştik?

Pandemi yüzünden iki sezondur tribündeki yerini alamayan Fenerbahçe taraftarı protesto ayarını yapamıyordu. Tribünler açıldı; başta başkan Ali Koç olmak üzere yönetime sert tepkiler başladı. Üç sezondur adeta "sarı-lacivert fiyaskolar dizisi" izliyoruz. Taraftarın çok sevdiği ve muhteşem başarılar beklediği başkan Koç'a sabrı da tükeniyor. Yani milyonlarca döviz harcayıp böyle başarısız sonuçlar alınması da ayrı beceridir! Aslında lig başlamasına az kala, transferlerden bihaber, son anda Pereira'yı bulup getirmenin sonuçları olarak görüyorum. Kulübün scout ekibi ve yanı sıra menajerlerin hatalı oyuncu seçimleri de var bu başarısızlıkların içinde. Başkanın dediği gibi değil, yani MHK ve hakemler tek suçlu değil. Bu arada onar dakikalık futbolcu muamelesi gören dünya yıldızı Mesut Özil'in de sinirleri yıprandı. Bakalım takıma etkisi ne olacak?

HAYALLER AVRUPA

Harika bir stat. Taraftar zaten muhteşem. Ama Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve yönetimi buna karşılık veremiyor maalesef... Sezon sonu Avrupa sahnelerine çıkabilecek takım ne hale getirildi. Ünal Karaman yollanmazdı. Madem yollandı getirilecek yeni teknik adam ligi, futbolcuları bilmeyen El Maestro olmazdı. Sırp hoca takım kurgusunu da bir türlü oturtturamadı. Bundan sonrası da ümit vermiyor. Alt sıradaki on takım da can havliyle küme düşmemek için oynamaya başlayacak. Kaleci İrfan Can da formsuzlar arasına katıldı. Göztepe için Avrupa hayal oldu, bari yönetimin umursamazlığıyla küme düşmesin! Dost acı söyler...

HALDUN DOMAÇ

GRUBUMUZUN spor yazarlarından Haldun Domaç'ın "Böyle tesadüf olmaz" adlı kitabı raflardaki yerini aldı. Gazeteci, televizyon yorumcusu Domaç, 40 yılda biriktirdiği anılarını aktarıyor. Yorumlarını beğenerek takip ettiğim Domaç, mesleğiyle ilgili yaşanmışlıkarını anlatırken, okuyanlara da yol göstermiş olacak. Kitapta, Can Bartu, Fatih Terim, Mustafa Denizli, Sergen Yalçın, Rıdvan Dilmen, Tony Schumacher Beyaz ve Zeki Müren gibi şöhretlerle olan anıları zevkle okuyacaksınız.