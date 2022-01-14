DAHA on sekiz yaşında ve üç kupalı takımın kalecisi. Ersin Destanoğlu. Yolun başındayken Beşiktaş'a olan katkısı inkar edilemez. Ama anlaşılmaz şekilde, siyah-beyazlı taraftar içinde bir bölüm var ki, adeta Ersin'den nefret ediyor; Beşiktaş'a yakıştıramıyorlar! Neymiş, kötü kaleciymiş... Neymiş, yan topa çıkmaları zayıfmış... Her maç gol yiyormuş.. Ersin'e haksızlık yapılmamalı! Ha, çok bilmişlere son lafımı edeyim: UEFA, 2022'de yıldız olabilecek 21 yaş altı 40 genç futbolcuyu belirledi. Listede tek Türk futbolcu Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu oldu. Başka sözüm yok.

TSUNAMİ ETKİSİ

Trabzonspor öyle bir sezon geçiriyor ki, tsunami etkisi gibi yüzyıllık markalar Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ı yıktı geçti! Dengelerini bozdu bir türlü de toparlanamıyorlar. En son darbeyi de Galatasaray'a 8 şampiyonluk, UEFA başarısı kazandırmış Fatih Terim yedi. Sanırım yine bir Trabzonspor şampiyonluğunda 1970'li yıllarda üç takım da hocaların işine son vermişti. İkinci yarıda bakalım nasıl maçlar izleyeceğiz...

EYVAH EYVAH!

Ülkemiz çok kaliteli yabancı hoca gördü. Büyük umutlarla transfer edilmiş, milyon dövizler ödenmişti. Maalesef çoğu hüsranla sonlanmıştı. Doksanlı yılların başında Guus Hiddink hem de Avrupa Şampiyonu etiketiyle Fenerbahçe'ye gelmişti. Önce sezon açılış maçında Aydınspor faciası yaşanmıştı Kadıköy'de.. Ligde başarısız sonuçlar ilk yarıyı göremeden yollanmıştı. Sonra Hiddink'i Hollanda Milli takımı'nın başında, Chelsea'de yani her ünlü takımda görmüştük. Ama onun futbol bilgisi, bizimkilere yetmemişti! Beşiktaş'a Real Madrid'den gelen Del Bosque'yi nereye koyalım? Beşiktaş macerası 23 maç süren İspanyol hoca sonrasında İspanya'ya 2010 yılında Dünya Kupası'nı, 2012'de ise Avrupa Kupası'nı kazandırmıştı. Bosque teknik adamdı ama "Yeniköy Kasabı" lakabıyla yollanmıştı! Galatasaray'a gelen kim? Yapılan güzellemelere bakılırsa, Guardiola'nın yardımcılığını yapmış İspanyol Domenec Torrent. Verdiği röportajda diyor ki "Çok disiplinliyim. Bu bir çetin oyun. 5 saniyede topu kapacağız kapamazsak savunma. Tüm alanları kullanacağız" Yani bir nevi Barcelona, M. City kurgusu.. Eyvah eyvah diyorum. Söyledikleri doğru ama Edirne'den öteye geçemeyen ligimizdeki takımların başka bir oyun formatları var. Ve yöneticilerle, sosyal medyadaki fanatiklerle birlikte bildiklerini unuttururlar, 1-2 mağlubiyette Torrent'e.. Bu arada Fenerbahçe ikinci yarıda takımı İsmail Kartal'a teslim etmekle akıllılık yaptı. Olumlu olumsuz etkilerini göreceğiz...