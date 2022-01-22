G.Saray dikkat

G.Saray yönetimi, sportif direktörlük için Luis Campos'u getirdi. Medyada pek güzel parlatıyorlar Portekizliyi. Yetenekli futbolcuları ucuza bulup, yüksek fiyata satılmasını sağlıyormuş! Nedense birden Fenerbahçe'de Comolli dönemini çağrıştırdı bana. Fransız menajeri de öve öve bitirememişlerdi.

Ne oldu sonrasında biliyorsunuz. Şimdi Campos tamam iyi futbolcular bulur getirir ama parlatma işi öyle olmuyor. Eğer kulüp şampiyon olursa, Avrupa liglerinde boy gösterip çok iyi maçlar çıkarırsa eldeki futbolcular öyle değerleniyor. Bu düşünceyle transfer edilen iki Rumen ne durumda? Piyasa değerleri de düştü. Fenerbahçe ve Galatasaray yıllardır Avrupa'da yokları oynuyor. Başkan Burak Elmas'ın daha dikkatli olması gerek. Takımın döviz cinsinden milyonları uçup giderken, yine menajerler kazanan olmasın artık...

TORRENT'E BAK...

Haber doğruysa; Hatay'a karşı G.Saray'ın başında ilk maçına çıkan Domenec Torrent, kaybedilen maçın ardından yönetimle bir toplantı gerçekleştirmiş , "Bu takım yatmış. Fiziksel olarak hiç iyi durumda değiller." demiş. Daha ilk maçta suçu Fatih Terim ve ekibine atmış. Elin oğlu erkenden mızmızlanmış. Böyle 2-3 maç daha kötü sonuç alsın, diyeceği şu olur: Zamana ihtiyacım var! F.Bahçe'de İsmail Kartal, Beşiktaş'ta Önder Karaveli, Trabzon'da Abdullah Avcı var. Yerli hocalarımıza karşı bakalım İspanyol hoca ne yapacak?

EFSANE GERİ DÖNDÜ

GÖZTEPE, Sivas'ı yendi ve üst üste üçüncü galibiyetini alarak nefeslendi. Geçmiş yazılarımı okuyanlar bilir. Göztepe'nin oyun kurgusundan ve kadro seçimindeki hatalardan bahsetmiştim. Futbolcuların kalitesine inanıyordum zaten. Sadece El Maestro doğru kadroyu kuramıyordu. Ayrıca düşme hattında bulunmak ve her maç gelen başarısız sonuçlar futbolcuları da olumsuz etkilemişti. Alınan iki galibiyet özgüvenleri yerine getirmişti. Üçüncüsü de Göztepe efsanesinin dönüşünü gösterdi. Ama daha bitmedi. Asıl şampiyonluğa ve küme düşmemeye oynayan takımlara karşı alınacak puanlar önemli. Bu çıkış, rehavete düşmeden son sürat devam etmeli, konsantrasyonu düşürmemeli. Çünkü küme düşme potasının sınırındalar!