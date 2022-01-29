F.Bahçe’nin işi zor

F.Bahçe'nin ikinci yarı nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Ziraat Türkiye Kupası en öncelikli hedefleri.... Çünkü, ligde bir iyi oynuyorlar bir kötü.. Şampiyonluk çok zor. Bu sezonu Trabzonspor'un hak ettiğini taraflı tarafsız herkes görüyor. Şimdi takım Antalya'da kampta. Ama başta kaptan Mesut Özil olmak üzere, ilk on birde oynayanların hepsi İstanbul'da! Koronaya yakalananlar ve sakat olanlar bu grubun içinde. Fenerbahçe bu şanssızlığı yaşıyor. Bu demektir ki ikinci yarıya ağır aksak kadrolarla çıkacaklar. İsmail hocanın işi daha zorlaştı. 8 yıldır beklenen başarı ya Avrupa kupalarına katılmak ya da Ziraat Kupası'nı kazanmakla gerçekleşebilecek.

GÖZTEPE'NİN ŞAHLANIŞI

Doğrusu ümitsizdim. Çünkü ilk yarıdaki takımı hepiniz biliyorsunuz. Puan cetvelinin dibindeyken muhteşem tarihine yakışır şekilde şahlanışa geçen Göztepe'ye dönüştü. Bu köşeyi takip edenler bilir. Ben sorunu önce yönetimde sonra da teknik direktör El Maestro'da görüyordum. Çok az insanın bildiği Sırp hocayı getirmek de riskti. Ki ilk yarının sonuna kadar gördük. Hoca bir türlü kadro kurgusunu yapamamıştı. Alınan mağlubiyetlerle moral bozuyordu. Beşiktaş mağlubiyeti bir şeyleri değiştirdi. El Maestro'nun "Hayat, dar alanda savunma yapmak için fazla kısa" sözü sanki dönüm noktası oldu. Sırp hoca oyun anlaşıyını açıkça belli etti. Öncelikle sarı-kırmızılı taraftarın desteğini aldı. Sanırım futbolcuların da aklı başına geldi. Kadro kurgusunda ufak tefek gerçek dokunuşlarla da Göztepe küllerinden doğdu.. Tehlike geçmiş değil. Bundan sonra işler daha ciddileşecek. İnşallah aynı arzulu tempo ve istikrarlı sonuçlar devam eder. Taraftara böyle takım yakışıyor.



BİR GARİP İŞLER

Altay'da Mert Nobre ile de yollar ayrıldı. Anlayamadığım madem Brezilyalı ile devam etmeyecektiniz, neden Mustafa Denizli'yi yolladınız? Galiba hesap işleri tutmadı? Çünkü Denizli'yi yolladığınızda büyük tepki göreceğinizi ve tribün desteğini kaybedeceğinizi bile bile kararı almıştınız. Nobre yardımcısıydı ne değişecekti? Kulübe yakınlardan aldığım duyumlara göre Denizli'den sonrası iki teknik adamla görüşülmüş ama yeni transferlerin alınamayacağı görüşüyle hocalar kabul etmemiş! Altay için ikinci yarı çok önemli. Şimdi göreve Serkan Özbalta getirildi. Süper Lig'in yabancısı ama Manisa FK ile yaptıkları ortada. Umarım başarılı olur. Başkan Özgür Ekmekçioğlu transfer tahtasını açar da birkaç takviye yapabilirse belki Büyük Altay da çıkışa geçebilir. Neden olmasın?.