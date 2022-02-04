Neden oynatılmıyor?

Serdar Saatçı... 1.90 boyunda 18 yaşında. Ajax ve Fenerbahçe maçlarında etkili performans sergilemişti. Kayserispor maçında Larin'e attığı milimetrik hava topuyla güzel bir asiste imza attı.

Gözünüzün önüne getirin böyle havalı ve tam isabet bir pası Beşiktaş'ta milyonlarca döviz verilen yabancılardan hangisi ilk yarıdaki maçlarda atabilmişti? Çocuk görüntü olarak Vida'nın ikizi, performans olarak da daha iyi mücadeleler etti. Siyah- beyazlı taraftara sorun Serdar mı, Vida mı oynatılsın diye, çocuk oylarda tulum çıkarır. Ama adam eksikliğinde ancak ilk onbirde yer alabiliyor.

BASKAN NELER SÖYLÜYORSUN?

Geçenlerde bu köşemde Ç.Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ı övmüştüm. Çünkü, hakem hatalarından en çok darbe yiyen takımın başkanı olarak onları övmüş, yanlarında olduğunu belirten beyan vermişti. Önceki akşam yerel bir kanalda Türk hakemliğinin gururu Cüneyt Çakır'ı istemediğini açıklamış. Hatta daha ileriye giderek, Çakır'ın maçlarına atanması halinde sahaya takımı çıkarmayacağını belirtmiş. Başkan neden böyle coştu anlayamadım. Bilindiği üzere Çakır, dünyanın elit hakem kadrosu içerisinde. Başkan Kıran, başta MHK'nın TFF'nin ve diğer kulüplerin de durup dururken tepkisini de çekecek. Üstelik iş sahaya çıkmayıp eksi 3 puan almakla bitmeyecek. Hükmen mağlubiyetin yanında puanlar silme cezası da eklenecek. Ortaya hoş olmayan görüntü ve olaylar çıkacak. Tahir başkan sanırım bir anlık sinirle bunları söylemiş ya da derdini anlatmak isterken başka algılara sebep olmuş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü kendisi yıllardır Türk futboluna hizmet ediyor, kalkıp böyle kaos yaratacak söylemler içerisinde olmaz. Ortamı yumuşatacak sözler söyleyecektir.

BU NASIL ÇALIM?

Gedson transferi bütün spor kamuoyunun dikkatini çekti. Ancak Beşiktaş öyle bir hamle yaptı ki Galatasaray'ı iki kez vurdu, transferde yeni bir çağ açtı! Daha önce sarı-kırmızılı kulüpte görev yapmış, taraftarın çok istediği Gedson'u herkes başkan Burak Elmas'tan işi bitirmesini beklerken, bambaşka bir şey oldu. Akşam Galatasaray'da denilen Portekizli oyuncu sabah Beşiktaş'la mukavele imzaladı! Bitmedi... Kontenjandan dolayı da Beşiktaş gitti Ç.Rizespor'a altı aylığına kiralık verdi. Yani küme düşmeme mücadelesi veren Galatasaray'ın yine puan cetvelinde aynı pozisyonda olan rakibine! Bu nasıl bir transfer çalımı? Sarı-kırmızılı taraftarlar barut gibi. Başkan Elmas ve ekibi, ezeli rakibi Beşiktaş'tan bir ders almıştır sanırım. Sanırım bir daha lig ortasındayken Beşiktaş'ın yıldızlarına kanca atmaya kalkmayacaklardır.

SÜPER VETERANLAR TAKIMI

Galatasaray kurtarıcı olarak 37 yaşındaki Gomis'i transfer etti. Son yıllarını Suudi Arabistan'da geçirmiş. Sözleşmede de 10 gol atarsa uzatılır maddesi koymuşlar. Bu yaşında daha çok penaltılardan atabilir diye insanın aklına geliyor. Göstereceği performansı artık sizlerin hayal gücüne bırakıyorum. Benim takıldığım nokta; asırlık kulüp, kendi altyapısından bir santrafor çıkaramadı! Bunun yanında Barcelona B takımından kaleciyi de kiraladılar. Takımın yaş ortalaması da yüksekti diye hatırlıyorum. Campos ile Torrent ligimizi bayağı küçümsüyorlar, belli. Bu transferlerin anlamı bu. Allah Galatasaraylı dostların yardımcısı olsun.