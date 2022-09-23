Başarı sıfır!

Süper Lig'de en değerli kadrolar belli olmuş! En pahalı takım 179.58 milyon Euro'yla Fenerbahçe olurken, sarı-lacivertlileri 153 milyon Euro ile Galatasaray takip etti. Trabzonspor'un kadro değeri 152 milyon, Beşiktaş'ın ise 123 milyon Euro olarak açıklanmış! 2000 yılların başından beri bu astronomik paralar harcanıyor. Karşılığı; Avrupa'da sıfır başarı! Genç oyuncu yetiştirme yok denecek kadar az! Yöneticiler TL harcamıyor, döviz harcıyor. Sonra yükseldi mi döviz "Batıyoruz, devlet kurtarsın" naraları... Türk futbolunun halini Lüksemburg karşısında gördük!

Kaleci departmanı

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu... Genç yaşta kaleyi korurken, takımın şampiyon olmasında en büyük pay sahiplerinden birisiydi.. Ancak hala ağzıyla kuş tutsa taraftara yaranamıyor! İstanbulspor karşısında şanssız iki gol yedi, tek suçlu ilan edildi! Geçmişte yaptığı tüm başarılı kurtarışlarla kazandırdığı 3 puanlar inatla unutturulmak isteniyor. Ersin'le başladık, diğerleriyle devam edelim. Trabzonspor Uğurcan'dan memnun. Ancak Ersin ile Fenerbahçe kalecisi Altay hep tartışılıyor. Galatasaray'da Muslera efsanesi devam ediyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş kalelerini koruyan Rüştü ile Volkan Demirel'i hala unutturamadı iki genç kaleci. Futbolseverler ikisinin de milli performansından da memnun değil! Özetle Muslera ayarında kaleciler yetiştirmek için kulüplerin kaleci departmanına önem vermesi gerektiğini söylüyoruz...

Üç mü, dört mü?

Beşiktaş'ta Valerien İsmael savunmayla çok oynadı. Riskli üçlü savunmaya inatla devam ediyor. Ama olan puan kaybeden kulübe oluyor. Taraftar da kahroluyor. Malumunuz birinci bölgede az adam tutacaksınız, ikinci bölgedeki yani orta sahadaki futbolcuların ileri geri koşabilen, dayanıklı, teknik, mücadeleci olmaları gerekir.Bu da doksan dakikanın son çeyreğinden itibaren futolcularda ayrı yorgunluk getiriyor, konsantrasyon bozulunca da olanları görüyorsunuz. İsmael'in inadının, özellikle Fenerbahçe derbisinin sonucuna göre kırılıp kırılmayacağını göreceğiz! Fenerbahçeli Jesus da üçlü savunma aşığı çıktı. Rennes maçında yenilen gollere bakın; üçlünün ardına bırakılan iki ara pası takımı çökertiyordu... Aliovski hariç Macar ile Brezilyalı ağırlar. Bu da handikap. Jesus ligde de zorlanacağını görünce, orta sahayı kalabalık bol pas yapabilecek oyuncularla doldurdu. Açığı böyle kapatmıştı. Avrupalı aşmasını bildiğini gösterdi. Derbide neler olacak göreceğiz!

Herkes dertli

Daha ligin başı. Ama her takım MHK'den şikayetçi, dertli! Başkan Sabri Çelik'in başı erken ağrımaya başladı. O konuşamıyor ama federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi, hakemleri korumak adına her fırsatta cevap veriyor. Başından beri VAR'a kimse inanmayacak diye yazıyordum. Kulüpler ayrı kafada, taraftarlar öyle. Hakemlerin el kitabı bambaşka. Kurallar, talimatlar var ama bunu yürüten hakemler de bir türlü hakkaniyetli düdükler çalamıyor. Aynı pozisyona bambaşka düdükler çalıyorlar. İki ayrı maçtaki hakem kararları da farklı! Şu bir gerçek, hakemler maalesef futbolseverleri çıldırtmak için uğraşıyor gibi. Öyle karar veriyorlar ki; sanıyorsunuz kurallar değişti! Ligin ortasına doğru yaklaşıyoruz, hala Cüneyt Çakır gibi emeklileri arar olduk.