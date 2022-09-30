Yetersizler!

Geçen haftaki yazımda kaleci sorunundan bahsettim. Oynadığımız son iki milli karşılaşmada kaleyi koruyan Uğurcan ile Altay performanslarıyla beni utandırmadılar. Maalesef kaleci sorunumuz büyük! Dönme dolap gibi milli kaleyi ya Uğurcan Çakır koruyor ya da Altay. Kötü performanslarına rağmen! TFF yetkililerine Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nu soralım bakalım... Çekinmeyin, deneyin, görelim; bakarsınız aranan kan O'dur...

ALTINTOP GERGİNLİĞİ

HAMİT Altıntop'un kariyeri başarılarla dolu. Bu da ona milli takımdan sorumlu yönetici unvanını getirdi. Altıntop özde Türk ama Alman kültürüyle büyümüş. Faroe Adaları maçından sonra TV'ye verdiği röportajda inanılmaz gergindi. Türkçe yönünden yeterli olmayınca kendini de ifade edemedi. Nahoş görüntü oluşturdu. Haklı olduğu tek konu: son iki maçtan önce Kuntz üzerinden yapılan gönderilecek algısıydı. Ancak masaya durmadan vurması, agresif tavırları, bilmediği halde 30-40 yıl önceki meslek büyüklerimize varan hatalı çıkışları olmadı! Anlıyorum, Hamit daha profesyonel yaklaşabiliyor olaylara. Ancak Türk Milli Takımı dendi mi, ülkemizde milli hislerin önünde dağlar duramaz! Son olarak Hamit Altıntop'un bu gerginliği TFF bünyesinde işlerin çok karışık olduğunun da belirtisidir...

AMAN TFF

Faroe Adaları'na yenilmek hepimizde travma oluşturdu. Pusuya yatmış medya yorumcuları da Kuntz'a yükleniyorlar. Şimdi meraklı olanlara maçı bir daha izlemelerini tavsiye ediyorum. Öncelikle TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile kurullarda kim varsa. Gerçi onlar da bir şeyler sezinlemişlerdir. Milli maç öncesi "Kuntz yollanıyor" haberleri parlatıldı. Alman Kuntz, küme düşmüş milli takımımızı, üst gruba yükseltti. Öyle ya da böyle.. Her iki maçın kadrosuna bakın, kimse neden şu isimler kadroda demezdi değil mi?

FUTBOL ÖNCELIKLI DEGIL

Faroe Adaları oyuncularının futbol öncelikli mesleği değil. İkinci işleri ve hobileri. Bizimkiler ise milyon Euro'lara doymuyorlar! Bu nasıl bir milli ruh ile oynamak? Bir tane hava topuna düzgün çıkan olmadı! Santrafor Serdar Dursun rakip ceza sahası etrafında oynayacağına sürekli orta sahaya gelip paslaştı. Top çalan olmadı, bizim ceza sahası içinde cirit attı Faroeliler. Paslar öne değil ya arkalara, ya da alakasız alanlara atıldı. Milli oyuncu acemileri oynar mı? Oynadılar işte. TFF araştırmalı, soruşturmalı, sebebini bulmalıdır. Herkes biliyor ki, sahadaki takım asla Faroe gibi rakibe yenilmezdi!

DERBI VE TARAFTAR

Nereden nereye geldik. Biz zamanında şanslıymışız. Gençliğimde derbileri yanyana izlemişiz. Şimdikilere hayal geliyor. Günümüzde; tahammül sıfır... Misafirperverlik sıfır... Rakibe düşman gözüyle bakılıyor. Maç öncesi sonrası ortalığı savaş alanına çeviriyorlar. TV'de Barcelona-Madrid derbisi izlerken, tribünde taraftarlar yanyana diye imreniyoruz. Aynısını beceremiyoruz. Taraftar kalitesi yok maalesef. Böyle olunca da kulüpler sorumluluğu haklı olarak üstlenmiyor. Valilik de doğru olanı yapıyor. Ancak yasak çözmüyor sorunu. Şimdi de Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine rakip taraftar yasağı geldi. Bildiğim statlarda yüz tanıma sistemi var çoğunluğunda. Fanatik kavgacılar belirlenip, diğer maçlarda uzun yıllar statlara sokulmasalar daha iyi bir çözüm olmaz mı?