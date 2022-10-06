Derbinin ardından

Benim tahminim beraberlikti. Sebebi iki teknik adam da aynı strateji ve sistemle takımı oynatmaya çalışıyor. Fenerbahçe'de Jesus orta sahayı çok adamla kapatıyor. Ve futbolcular ikinci bölgeyi geçerse, defans üçlüsü orta saha çizgisi üzerine mutlaka yerleşiyor. Hocanın taktiği tuttu ve koskoca Beşiktaş ilk yarı neredeyse orta sahayı geçecek alan bulamadı.

Fenerbahçeli oyuncular teknik yönden daha üstün oldukları için de çok pas yaptılar. Hatta bir ara sarı-lacivertliler pas yüzdesinde 60'a 40'lık bir üstünlük de kurmuşlardı. Valerien İsmael, Jesus'un tuzağına son yirmi dakikaya kadar düşmüş oldu. İsmael hoca Fenerbahçe'nin son Rennes maçını dikkatli izlememiş. Çünkü Jesus aynı stratejiyle sahaya çıkmıştı. Fransızların yaptığı gibi geride kalan boş alana Beşiktaşlı futbolcular bir türlü ara toplar atamadılar! Herkes Ghezzal girdi diye oyun siyah-beyazlıların lehine döndüğünü sanıyor. Hayır. Fenerbahçeliler yüksek pas temposu yüzünden oyundan düşmüştü. Gerçek şu ki; Beşiktaş Şenol Güneşli dönemin seviyesine bile ulaşamadı.

ÇIFTE STANDART

Ülkemizde, yerli hoca ve oyuncuya alerji var. İsmi Hans olsun yeter, ne emekliliğine ne de yetersizliğine bakılır. Bu da çifte standardı getiriyor! Genç Arda Güler'i oynatmıyor diye Fenerbahçeliler İsmail Kartal'a demediğini bırakmıyordu. Hatta teknik adamlığını sorgulamışlardı. Tüm ülke hemfikir: Arda son yıllarda yetişmiş teknik becerisi çok yüksek gelecek vaad eden oyuncu. Hala Arda'yı saha içinde gören yok. Ancak... Jesus'a laf eden yok. Ne yönetimden ne de sarı-lacivertli taraftardan!

GÖZTEPE KITABI

İzmirli meslektaşım, çok sevdiğim Sinan Genç'in geçtiğimiz günlerde lansmanı yapılan "İsyanla Başlayan Efsane Göztepe" kitabı satışta. 902 sayfalık eser sadece Göztepe'nin değil, semtin, kentin ve ülkemizin tarihi ile ilgili yeni ve bilinmeyen çok değerli belgelerle donatılmış. Arkadaşım diye söylemiyorum ama eşi benzerini bugüne kadar görmedim. Kuruluşundan, kurucularına, efsanelerinden tarihi maçlarına kadar ne ararsanız var. Her Göztepeli'nin evinde muhakkak olması gereken bir eser. Bol okurlar dilerim...