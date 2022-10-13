Kadın futbolu dünyada yükselen değer, bizde hala dert yumağı! Federasyonda temsilcileri yok. Statü yapılırken kulüplere fikirleri sorulmuyor. Yurtdışından profesyonel oyuncu transfer ederler ama ligde amatör lisansla oynatmak zorundalar!

Federasyon yine kendi bildiğini okumuş.

BAL amatör ligine bile eşit değil. 25 kişilik kafileye deplasmanda konaklamaya sadece 4 bin TL yardım var! Oynayacakları stadın ölçüleri küçükse, 15 bin TL ceza yiyorlar. Aynı statta BAL maçı olursa onlara ceza yok! TFF erkek futbolculara ücretsiz sağlık sigortası yaparken, kadın takımlarından ücret alıyor! Lig kuraları çekildi, hayırlı olsun...

SÜPER LİG ISINDI

Süper Lig'de ilk yarının ortalarına geldik sayılır. Maçlarda ortam ısınmaya başladı. Şu an oynadığı futbolla herkes Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında favori gösteriyor. Daha erken. Ara transferlerde alınacak yeni oyuncular da dengeyi değiştirebilir.

Fenerbahçe'de Jesus'un oynattığı oyun, futbolcu rotasyonu göze hoş geliyor. Ben devreye Galatasaray'ın da gireceğini düşünüyorum.

Ancak sarı-kırmızılılar da hala Okan Buruk'la ilgili tam bir destek yok gibi. Ama Okan hoca baskılı pozisyona çok giren bir takım oluşturmuş durumda. Gol yollarındaki sıkıntıyı giderirse şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'yi zorlayacak gözüküyor.

Beşiktaş kazandı ama hala Valerien İsmael, siyah beyazlı taraftar için muamma. İki önemli maçtan galibiyet çıkmaması da bunun nedeni. O da hücuma yönelik iyi oynatıyor takımı. Ancak geriyi çok boş bıraktırması sıkıntıya neden oluyor. Bir derbi kazanırsa taraftar sahiplenecektir. Gelelim geçen yılın şampiyonuna. Trabzonspor lige iyi başlamadı. Nedense Abdullah Avcı hocaya da bordo-mavililerden tepki var. Abdullah hocanın oyunun sistemini herkes çözdü. Beklemeli oynatıyor. Sabır gerektiren bir oyun anlayışına sahip. Geçen yılki herkesin hemfikir olduğu çok gol atabilen, mücadeleci takım ortalarda gözükmüyor. Bordo-mavililer bence hocaya ve takıma sabır göstermeli.

Yıllar sonra getirdiği şampiyonlukla bunu hak ediyorlar.

Bence bu sezon da şampiyonluğun favorileri arasında Trabzonspor da var...

YETİŞTİREMİYORUZ

Dünyada Haaland fırtınası esiyor. Geçtiğimiz günlerde bir haber yapıldı. M.City'nin yıldızı 2016'da İzmir'de düzenlenen U-16 turnuvasında boy göstermiş. Norveçli'nin takımı ilk turda elenmiş. Türkiye'yi golleriyle zirveye taşıyan Malik Karaahmet nerede oynuyor? TFF 3.Lig'deki Çankaya FK'da. Süper Lig'in çınarları maalesef alt yapıya gereken yatırımı yapamıyor hala. Özkaynak düzeni olarak sadece Beşiktaş konuşulmaya devam ediyor. Tek suçlu kulüpler mi? Futbol federasyonu da yıllardır alt yapıya neşter vuramadı. Kurslar açıp yeni teknik adamlara diploma veriyor. Çoğunluğu çalışacak kulüp bulamıyor. Alt yapılarda görev alamıyor. Haaland örneği ne gösteriyor? Malik örneğiyle futbol işini ne kadar çok bildiğimizi?