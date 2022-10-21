Sancılısaray!

GALATASARAY Fatih Terim'in son sezonundan bu yana ideal onbir oturtulamadı.

Sadece kaleci Muslera'nın yeri ve performansı garanti.

İkinci bölgede orta saha oyuncuları işlese de forvet hattı hala arızalı. Evet kupada Kastamonu'ya 7 gol attılar ama bu maç elbette ölçü değil. Okan hoca gol hattındaki beceriksizliği gideremediği için çok eleştirilmeye başladı.

Gerçekten de Galatasaray taraftarının kafası karıştı.

Sezon başında Seferoviç'e büyük umut bağlanmıştı ancak beklenen seviyede değil. Sonra birden Gomis oynamaya başladı!

38 yaşındaki Bafetimbi Gomis'in fizik gücoü yetersiz kalınca son anda kadroya dahil edilen İcardi'den beklenti büyük oldu.

Eşiyle olan sorunlar yüzünden o da kendini oyuna veremiyor.

Arjantin'den dört gözle dönmesini bekledi taraftar ama Kayserispor maçında ortada yoktu! Sonuçta Galatasaray'da sancı bitmez gözüküyor.

Eğer ligde bir mağlubiyet daha alınırsa Okan hoca için sıkıntı çanları çalar!

STANDARDI TUTTURAMIYORUZ

Tek sorun Video Yardımcı Hakem Sistemi'ymiş gibi kulüpler feryada erken başladı.

Hakikaten de her maç standart olmayan müdahaleler oluyor. Maçı ortadakiler mi, VAR'dakiler mi yönetiyor şaşırıp kalıyoruz.

VAR'a ve MHK'ye karşı ilk isyan bayrağını Galatasaray açtı.

Kulüp, resmi sitesinde tepkisini "Utanç Vesikası" başlığıyla verirken, ithamlar da ağır oldu.

İleride şampiyonluk, küme düşme, kalma stresleri başlayınca, oluşacak kaosu düşünemiyorum...

Önlemek için; VAR'da mutlaka sahada hatalı çalınan düdüğe adalet sağlanmalı.

Sahada yönetenle, videodaki hakemler arasında iletişim kopmamalı. Maçın en iyi hakemi, doksan dakikadan sonra kendisinden bahsedilmeyendir.

Bir de diğer sıkıntı maalesef ülkemiz futbolseveri maç yerine hakemleri izlemekte.

Standart tutturulamazsa MHK Başkanı Sabri Çelik ve ekibini TFF bile tutamaz! Özellikle dört büyük kulübün isyanına en kolay günah keçisi seçilenin kimlerin olduğunu herkes biliyor...

USTA İSİ ROTASYON

Takımların oyunlarına bakarsak şampiyonluk yolunda Fenerbahçe bir adım önde... Bunda Jesus'un payı büyük. Kendisine verilen 30 kişilik isimlerle rotasyonu çok profesyonelce uyguluyor. Çok riskli ikinci bölgeye yakın ofsayt taktiğini uygulatıyor; büyük takımların oynattığı gibi. Futbolcuların şöhretlerine bakmadan maçlarda yerlerini değiştiriyor. Geçen üç yıldaki başarısızlıklarda kötü sonuçlarda hep tek bir ismi konuşuyorduk:

Ali Koç'u.. O şimdi tribünden keyifle izliyor sadece!