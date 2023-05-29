Başkan döner mi?

Son yıllarda yüz yıllık marka haline gelmiş ekipler varken; altyapı denince ilk akla gelen takımlardan oldu Altınordu... Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder'in yurtdışında ve milli takımdaki başarılı perfıormansları bu kulüpten aldıkları eğitime bağlanmıştı. Son sezonlarında kalbürüstü yetenekler çıkamadı maalesef. Ve başkan Seyit Mehmet Özkan'ın sadece yerli oyuncularla Süper Lig'e çıkmayı hayal ettiği takımı küme düştü! Hem de muhteşem tesislere, transferlerden gelen paralara, her türlü desteğe rağmen...

Seyit Mehmet başkanın serüveninin aslında yıllarca önce Bucaspor'dan başladığını bilir Egeliler... Şimdi altyapı uzmanı denen Başkanın, muhteşem tesis ve akademik çalışmalar, üst düzey lisanslı antrenörlere rağmen daha büyük çıkış yapması gereken takımı niye düşmüştür? Özkan başkan, bunca desteğe rağmen Altınordu'nun neden düştüğünü, son dönemlerde niye popülaritesini kaybettiğini kendi iç hesaplaşmasıyla vermeli bence... Takımı da bırakacağını sanmıyorum!

YERLİ FARKI

Yazılarımı takip edenler bilir; yerliden yanayım. Futbolumuzun tek sıkıntısı yabancı isim sevdası. Teknik direktör konusundaki en önemli örnek mesela Valerien İsmael, Şenol hocadır. İsmael'in bir türlü gerçek kimliğine döndüremediği takımı, aynı oyuncularla gerçek takım ruhunu yeniden kazandırdı. Müthiş mücadeleci, geride kalmayı hazmedemeyen, tribüne hoş gelen futboluyla mağlubiyeti unuttu takım. Şenol hocanın ki sihirli dokunuş değil sadece, atalarımızın dediğini hatırlatıyor; İş bilenin, kılıç kuşananın diye...

BEŞİKTAŞ'IN KALECİLERİ

Beşiktaş'ta altyapısında altın eldivenler... Millilerde A Takım'ın altındaki U-14'ünden U-19 yaş grubuna kadar kaleler siyah-beyazlı eldivenlere emanet. Ekrem Köse'den Ercan Aykanat'a kadar kaleci departmanındaki antrenörleri çok çalışmanın, kaliteli eğitim vermenin haklı sevincini gururunu yaşıyor. Özkaynak düzeninin önemini görüyorsunuz... İnşallah aynı başarıyı altyapı futbolcularında da görürüz.. Tebrikler...

JESUS SORUNSALI

Fenerbahçe'yi takip eden meslektaşlar, Jesus'un devam edip etmeyeceğini tartışıyorlar. Portekizli, futbolu biliyor ama kişisel kararlarında sıkıntıları var. Gördük ki takımın oyun kurgusuyla maç içinde ve öncelerinde çok oynuyor. Uyguladığı ikinci bölgede az adamla defans kurgusu ligimizde çok dezavantaj yarattı. Nitekim kontratak oynayan Anadolu takımlarına karşı Fenerbahçe evinde çok puan kaybetti. Jesus, iki takım çıkaracak kadroya sahip Fenerbahçe'yi kolaylıkla şampiyon yapar diyorduk, ne hale geldiğini gördük. Kararı Başkan Ali Koç verecek ama sanki bu saatten sonra Jesus faydalı olamayacak gibi görünüyor.