Sokak futbolu

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu geleneksel hale gelen sokak futbolunun 4.'sünün tanıtımını yaptı. Çok ilgi gören maçlarda bu sezon eski FIFA hakemlerinden ve spor yorumcularından Ahmet Çakar ile Fırat Aydınus da düdük çalacak.

Başkan Göksu ilçede gençleri kötü alışkanlıklarından uzak tuttukları gibi, her dalda şampiyonların yetiştiği bir sistem gerçekleştirdiklerini, turnuvayı Gençlik Spor Bakanlığı ile görüşerek tüm İstanbul'a taşıyacaklarını da bildirdi. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.

GÜLÜYORUM VE ÜZÜLÜYORUM

A Milli Takım uzun aradan sonra deplasmanda İzlanda'yı farklı mağlup etti. Ben galibiyetten çok milli oyuncularımızın saha içindeki inanılmaz hırs ve mücadelelerine hayran kaldım. Buna benzer son Avrupa şampiyonasında da mücadele etmişlerdi. Maçtan sonra yorumcular bir şekilde karşıma çıktığında izliyorum. Yani hala Montella'yı ciddi ve gaddarca eleştirenler var. Kendilerini izleyen dinleyicilere karşı böyle sorumsuzluk cehaletçe saldırılar olmaz, olmamalı. Birkaç örnek var mesela, kendilerinin oynadığı dönemlerde arada sırada milli olan eski futbolcular yorumculuk yapmaya çalışıyorlar. Ama yorumlayamıyorlar! Sanki geçmişte büyük başarılar elde etmişler gibi demediklerini bırakmıyorlar.

HALK ONLARA GÜVENİYOR

Santrfor olayına kafayı iyice takanlar var. İtalyan hoca tüm ligleri izliyor, futbolcularla birlikte 24 saat olan o. Performansı yüksek olanı, düşük olanı, sakatı her şeyini o ve ekibi biliyor. Adamın bir sistemi var uygulamaya çalışıyor ve başarılı da. İzlediğim yorumcuların yüzde 80'inden fazlası hiç abartmıyorum İtalyan hocaya karşı zalimce söylemlerde bulunuyor. Ama unutmasınlar ki, halkın yüzde yüzü de bu futbolculara ve hocaya güveniyor! Eski futbolcuların yorumlamada sınıfta kaldığını komik durumlara düştüklerini söyleyeyim!

İTİRAZIM VAR

Gazetemin spor sayfasında bir teknik veri yayınlandı Göztepe'yle ilgili. Takımın şu anki başarısında Stoilov'un büyük payının olduğu şeklinde ve Bulgar hocanın son 10 yılda Okan Buruk, Rıza Çalımbay, Ümit Kayıhan gibi kulübün unutulmaz teknik adamlarını geride bıraktığı belirtiliyor. Tabiiki Stoilov'un çalışkanlığı ve zekasının payı var. Ancak onun en büyük şansı Göztepe'nin başkanı Rasmus Ankersenn ve Sportif Direktörü Ivan Mance'nin kadro kurgulaması ile ekonomik gücüdür. Okan, Rıza ve rahmetli Ümit hocalar zamanında takım genelinde hep ekonomik zorluklarla boğuşuyordu. Başarı bu yüzden gecikmişti. Şimdi Stoilov ve öğrencilerinin bu yapıyı iyi değerlendirerek, muhteşem Göztepe taraftarına Avrupa kupalarında mücadele etme şansını yakalamasını bekliyoruz.

BOŞ İŞLER

Ligin dinamolarından Fenerbahçe ile Galatasaray yine karşı karşıya gelecek... Bu sefer saha dışında. Galatasaray'ın, "Son iki yıl ile sezonun ilk 8 haftasındaki tartışmalı pozisyonlar, tarafsız ve kabul gören otoriteler tarafından değerlendirilsin" önerisine, ezeli rakip yöneticileri de "tamam" dedi. Bundan sonra ne olacak? Tarafsız futbol otoriteleri o maçları yorumlayacak haklı haksızı ayırt etmeye çalışacak. Bunlar boş işler. Şampiyonluklar, küme düşmeler onaylanmış resmileşmiş. Maçları yöneten hakemlerin kime haksızlık ettiğinin artık ne önemi var? Türk futbolu sadece Fenerbahçe ile Galatasaray'dan oluşmuyor. Geçmişe bakarsak hakem hatalarından en çok canı yanan takım Beşiktaş'tır. Bu angarya işin içine girecek spor akil adamların da aklına şaşarım. Türk futbolunun temel sorunları daha büyük. Oraya dönsün herkes...