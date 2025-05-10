Böyle olmamalıydı

Göztepe ilk yarıdaki oyununu sürdürebilseydi, şu anda Avrupa kupalarına katılma garantisi içerisinde olabilirdi. Maalesef ligin ikinci yarısında her şey tersine döndü. Ligde orta sıralara düştü, kupada elendi... Kadro aslında çok iyi. Herkes Romulo'yu konuşuyor. Kulüp onu elinde tutabilecek mi bilemiyorum. İstatistiklere bakarsak, kendi evindeki performansıyla Göztepe, Galatasaray ve Fenerbahçe'yle en iyiler arasında. Lige çıktığı ilk sezon için şu anki puan cetvelindeki durum iyi gözükebilir. Ama Avruhpa kupalarına katılma olsaydı taçlandırırdı başarıyı. İzmirli taraftarın beklentisi de bence buydu.

KAFA KARIŞIKLIGI

Futbolumuza giren VAR sistemine güven hala tam değil. Aynı yarı otomatik ofsayt görüntüsü gibi. Şimdi söylenene göre bambaşka bir sıkıntıyı da öğrenmiş olduk. Yarı Otomotak Sistemi biz, Alman, İspanya kullanıyormuş. Yani Diğer Avrupa ülkeleri kullanmıyor. Son maçlarda yabancı hakemler oturuyor VAR'daki koltuğa. Örneğin Portekizlisi Hollondalısı geldiğinde yarı otomatik sistem maçtan önce öğretilmeye çalışılıyormuş sonrasında maça geçiliyormuş! Olaya bakın. Tam bir değirmene taşıma suyu hikayesi. Bazı maçlarda bekleme süresi niye uzun, ya da neden farklı kararlar veriliyormuş buradan çözmüş olduk. TFF şu hakemler konusunda ligimizde kendi kayığımızı kendimiz çekme dönemine dönmeli, yazık oluyor futbolumuza!

MOURINHO KALMALI

Fenerbahçe son iki sezondur adeta altın tepside Galatasaray'a şampiyonluğu sundu desek yanlış olmaz... Kendi sahasında aldığı son dakika beraberlikleri, Beşiktaş'a mağlubiyeti kimsenin beklediği sonuçlar değildi. Bizim ekrandaki ya da sosyal medyadadaki yorumcuların tıklanmak için bakmayın anti Mourinhoculuk oynamalarına. Portekizli hocayı eski kafalı, kazandığı kupaların çok geride kaldığını son on yıldır başarısız olduğunu söyleyip duruyorlar. Ben bu duruma öyle bakmıyorum. Bence en az suçlu Mourinho. Saha içinde gerekli özveriyi, canla başla mücadeleyi yapmayan oyuncuları sayabilirim. Evet iki kadro çıkarabilicek bir yapıya sahip Fenerbahçe ama futbolcu oynamadı mı yapacak bir şey yok! Son Beşiktaş maçında ise kaleci Mert'i geçemediler. Mert gol olabilecek 8 vuruşu engellemiş! Mourinho Avrupa'da olmayan bir hakem kararlarına sahip ligimizi, TFF'nin nasıl yönetildiğini gördü, tanıdı. Önümüzdeki sezon için neler yapması gerektiğini biliyor ve nasıl oyuncular gerektiğini de anlamıştır. Portekizlinin tek hatası bence, ligimizi hafife almış olmasıydı. Başkan Ali Koç'un da açıklamalarını dinledik. O da Mourinho ile devam edeceklerini söyledi. Ve çok iyi 4-5 transfer yapacaklarını bildirdi. Şimdi hocayı değiştirseler yeni gelecek olan da aynı sıkıntıları yaşayacaktır. Fenerbahçe taraftarının gözünde Morunho'nun kredisi devam ediyor.

FARKLI BİR GÜÇ

Galatasaray'ın gülcüsü Victor Osimhen farklı bir güç... Sarı kırmızılılar bu sezon da şampiyonluğa ulaşacaksa bunda Osimhen'in payı büyük olacak. Nijeryalı yıldız taraflı tarafsız her futbolseverin gözünde müthiş golcü olarak bakılıyor. Hava hakimiyeti var, inanılmaz güçlü, ayaklarına çok hakim ve maç boyunca gol atma hırsı bitmiyor! Şimdi sezon sonu yaklaşıyor ve Osimhen'in taliplileri tek tek ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz Nijeryalı'nın tapusu Napoli'nin elinde. İtalyan kulübünün böylesine bir futbolcuyu kadrosunda tutmaması kiralık yollaması da ayrı bir konu! Bakın onlarda teknik direktör istemedi mi oyuncu müthiş de olsa fark etmiyor. Şimdi özellikle Suudi Arabistan takımları kesinin ağzını açmış durumda. Galatasaray'ın bu oyuncuyu elinde tutabileceğini de sanmıyorum. Kulaktan kulağa sansanyon yaratmak isteyen Fenerbahçe'nin de Osimhen'in taliplileri arasında olduğu dillendiriliyor!