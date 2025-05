Sona doğru...

Fenerbahçe bu sezon da şampiyonluğu altın tepside Galatasaray'a ikram etti desek yanlış olmaz sanırım. Bu saatten sonra Galatasaray maçlarda hata yapmaz, Fenerbahçe de hepsini kazansa yeterli olmaz. Fenerbahçe'nin önünde sadece Beşiktaş maçı var zorlu olarak. Beşiktaş son maçta her ne kadar dirilmiş gözükse de geçmiş oyunlara bakarsak ayarı iyice bozuldu. Siyah-beyazlılar her ne kadar derbi maçlarında daha iyi oynasa da, oyuncularda bir boş vermişlik var gibi. Şimdi ligde üçüncülük sırasını korumaları gerektiğinden bir ihtimal rakibi karşısında gerçek kimliğiyle oynayabilirler. Fenerbahçe'nin çok az da olsa şampiyonluk umudu sürdüğünden Beşiktaş'a karşı favori durumda. Ve eldeki oyunu her türlü çevirebilecek futbolcu sayısı çok daha fazla. Kadıköy'de taraftarının önünde kaybetmemeye çalışacak. Tabii ki şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Galatasaraylılar Beşiktaş'ı destekleyecek!

BJK'DE İSTİKRAR İÇİN

Beşiktaş'ta bir kongre dönemi daha geldi çattı. Siyah-beyazlı kulüpte son 3 yıl ne teknik adam ne futbolcular ne de ekonomik yönden istikrar sağlanamadı. Bu kısa sürede Başkan Serdal Adalı ve yönetimine "başarısız" demek yakışık almaz. Tüm olumsuzluklara rağmen Adalı arkasını dönüp gitmedi, yoluna devam ediyor ve etmeli! Ona ve ekibine kongrede üyeler destek vermeliler. Beşiktaş'ta istikrar şart, yoksa her gelen 'geçmişin hatalarını düzelteceğim' derken kısa zamanda yıpranıp gidecek. Hayırlısı ne ise o olsun...

KADIN FUTBOLU

UEFA, kadın futbolunu 2030 yılına kadar inanılmaz bir seviyeye getirme planlarını yapmış durumda. Hem ekonomik hem de yarışma gruplarında ülkemize göre çok önde işler yapıyorlar. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında izlediğim takımlar arasında öyle kadın futbolcular var ki, abartısız bizim Süper Lig'deki takımlarda yer bulurlar. Bizde ise hala büyük sıkıntılar devam ediyor. Turkcell Süper Ligi'nin adı profesyonel, oynayanlar amatör lisanslı! Sponsorluk büyük problem. Bir de 18 Yaş altı kızlarımıza lig maçları maalesef yok. Tesis yetersizliğine ise hiç girmeyeyim. Bu

konuya bu sene şampiyonluk yarışına giren Fenerbahçe ile Fomget arasındaki polemik ile giriş yaptım. Şampiyonu belirleyecek maç öncesi ortam gerildi. Tarihe not düşeyim; üç büyüklerde kadın futbolunun öncüsü Beşiktaş olmuştu.



BAŞARI CEZALANDIRILDI!

15 yıl önce Teknik Direktör Mutlucan Zavotçu, kendi aracıyla İstanbul ve Türkiye genelinde okul okul gezerek bulduğu kızlarla takımı oluşturmuş, o dönemki Beşiktaş yöneticilerini ikna ederek Kadın Futbol Şubesi'nin kurulmasını sağlamıştı. Sonrasında ise Beşiktaş kız takımı, amatör lig, üçüncü, ikinci derken Süper Lige kadar üst üste şampiyonluklar yaşadı. Bunu gören Galatasaray ile Fenerbahçe ve diğerleri kız şubelerini açmışlardı. Zavotçu onca şampiyonluklara rağmen o dönemki yöneticiler tarafından takımla ilişiği kesilmişti. Yıllar geçti Beşiktaş kadın takımı şampiyonluğu, başarıyı unuttu! Buradan bakınca başarılı insan ödül yerine yine cezalandırıldı! Türkiye Futbol Federasyonu, kadın futbolu konusuna daha ciddi eğilmeli.