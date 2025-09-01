Hayale bak

Şampiyonlar Ligi kurasından sonra G.Saray Başkanı Dursun Özbek ile yöneticilerin başta Liverpool'u önemsemeyen konuşmalarını anlayamadım doğrusu. Takımlarımız ya ilk ya da ikinci turlarda veda etmeye alıştı. Özellikle Liverpool'u rahat yeneriz havasında sarı-kırmızılılar. Yorumcular içinde dahi "Liverpool eski Liverpool" değil diyenler oldu...

SADECE OSIMHEN İLE OLMAZ

Şu an itibariyle İngiliz takımı neymiş bakalım; Premier Lig'in son şampiyonu. Hem de 10 puan fark attı... Transferde de rekorlar kırdı. Sadece bir oyuncuya yani Florian Wirtz'e 136 milyon Euro vermişler. Ayrıca diğer takımları da rakipten saymayanlar var. Geçen sezon Danimarka takımındaki gençleri Aslantepe'de sahayı nasıl dar ettiğini unutmuşlar. Maçlarda sadece Osimhen yetmez.. Öyle bir hava yaratılmış ki, sanki Nijeryalıyla birlikte uzay takımı olmuşlar! Hayal yerine neden hala modern futbolu takımlarımız oynayamıyor, yabancılara bel bağlıyoruz, bu gerçeği ortaya çıkarmalıyız. Neyse öyle ya da böyle Galatasaray'a Avrupa maçlarında başarılar diliyorum. Çünkü ülke olarak puanlara ihtiyacımız var!

SEÇİM KORKUSU

Fenerbahçe Mourinho'yu yolladı... Bence hatalı karar. Çünkü adamın başarılarının yanı sıra konuşmalarını tavırlarını tüm dünya biliyordu zaten. Daha önce de buradan belirttiğim gibi tek suçlu Portekizli hoca değildi. Takıma iki yıldır ısrarla leblebi gibi gol atacak santrafor alınmadı gitti. Buyrun Benfica maçı öncesi alınabilecek Kerem Aktürkoğlu, hocayı yollar yollamaz parasına bakmadan hemen aldılar! Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu! Gerçek şu ki; Mourinho ile Fenerbahçe yöneticilerinin kafa yapısı uyuşmadığıdır. Ülkemizde şöyle bir durum var; Kulüp Yöneticiler "parayı veriyorsak, ne dersek o olura" getiriyorlar. Aynı şey geçmişte Fatih Terim'e de yapılmış, "eleman" muamelesi çekilmeye çalışılmıştı. Ancak dünya futbolunda hep başarılara koşan takımlara bakın başkanlar ve yöneticilerin çoğu eski oyuncularıdır.. Neyse konumuza dönelim; Kimsenin beklemediği bir şeyi yaptı Başkan Ali Koç. Bence bundaki en büyük etken; önümüzdeki seçimi kaybetme riski korkusuydu!

O DA BIRAKIP GİTTİ

Avrupa'nın elit hakemleri arasında olan bence de ülkemizde tek kalan Halil Umut Meler de ani kararla hakemliği bıraktı. Açık söylemek gerekirse geçişteki Ankaragücü başkanın saldırısından sonra toparlanamayacağı şeklide düşünüyordum. Bırakma sebebini bilmiyorum. Ancak olayın sezon bayında ilk testi geçememesi olduğunu sanmıyorum. Bir gerçek var yetenekli hakemler kolay yetişmiyor. MHK'nın işi daha da zorlaştı. Sonuçta Meler Türk futboluna hakem olarak yurt dışında da iyi hizmet etmişti. Yolu açık olsun.

YALÇIN'IN İŞİ ZOR

Sergen Yalçın Beşiktaş'a hayırlı olsun. Sergen hoca malumunuz futbolu iyi bilenlerden. Norveçli hocanın ligimizin dinamiğini bilmemesinden çektiği sıkıntıyı o çekmez. Sadece kadro mühendisliği konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Sergen hoca camianın ne istediğini bildiği gibi, gereken dokunuşlarla siyah beyazlı taraftarların yüzünü güldürecek kadroyu sahaya sürecektir. Öncellikle defans hattı sorununa ve gol kısırlığına son verecektir.