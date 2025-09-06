Futbolumuzda gündem konularından biri Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak? Yerli mi olsun, yabancı mı? Taraftarlar bu konuda ikiyi ayrılmış durumda. Ama bence sorunun kilit noktası; Fenerbahçe'nin efsane yerli teknik adam yetiştirememesidir. Süper Lig'de 30 yıl içerisinde sadece 10 yerli teknik direktör takımlarını şampiyon yapabilmiş... Bunların içerisinde Fatih Terim kazandırdığı başarılarla açık ara önde. Gitmiş dönmüş yine şampiyon yapmış. Üzerine günümüzde Okan Burak fırtınası esiyor Galatasaray'da. Beşiktaş'ta ise üst üste şampiyonluklarda Şenol Güneş hocanın payı büyük. Ancak devamı yok! Son döndüğünde çeyrek iş dahi yapamadı. Sergen Yalçın tek şampiyonluk görebildi. Peki Fenerbahçe? Mustafa Denizli, Aykut Kocaman, Ersun Yanal... Onlar da kısa devre gibi. Devamları gelmedi. İsmail Kartal'ın ise çalışkanlığı önde, ancak şampiyonluğu yok. Fenerbahçe'nin kazandığı tüm şampiyonluklarda yabancı hocaların üstünlüğü var. Özetle, Fenerbahçe önce ezeli rakibi gibi efsane olarak anılacak, şampiyonlar yaşatacak yerli birini ortaya çıkarmalı...



SOSYAL MEDYA SORUNSALI

Sosyal medyada bazılarının tıklanma uğruna yaptığı paylaşımlar, bizim gibi gerçek gazetecileri de etkiliyor. Son olarak kerem Aktürkoğlu transferi üzerinden Galatasaray- Fenerbahçe kavgası çıkarmaya kalktılar ve bunu Milli takım üzerinden yürütmeye çalıştılar. Neredeyse Milli kampta Kerem, Uğurcan, Yunus, Abdülkerim'i kavgalı, küs göstermek için ellerinden geleni yaptılar. Şimdi özellikle ergen fanatikler, hiçbir basın kurumuna bağlı olmayıp, sosyal medya üzerinden yorum yapan sözde gazetecilerle bizlerin arasındaki farkı ayıramıyorlar. Bu sözde yorumcuların kavgalı göstermeye çalıştığı Yunus asistiyle Kerem golü attı. Hep birlikte sarmaş dolaş sevindiler. Şu sosyal medyaya yalan, algı haber yapmaya çalışanlara ağır yaptırım gelmeli. Çünkü gerçek gazeteciler de işini yapamayacak hale geliyor.



KULÜPLER KAÇIYOR

Yıllardır taraftar derneklerine sıkı denetimin gelmesini yazıyoruz. Özellikle kritik maçlarda ortalığı savaş alanına çevirmeye çalışan gruplar var. Samsunspor taraftarı, Trabzonspor maçı yolunda nahoş bir olayla karşımıza çıktı. Hatırlarsanız yıllar önce bir benzeri olay da Denizli maçına giden Fenerbahçe taraftar grubu içinden biri Sakarya'da büfecinin ölümüne sebep olmuştu. Basına yansımayan bu tarz olaylar çok oluyor. Samsunsporluların hepsine bu olayı bağlamak yanlış olur. Ama maalesef kırmızı beyazlı taraftar grubuna bağlı kişilerin Giresun'da lokanta sahibine, kızlarına çalışanlarına saldırdıkları görüntüler ortada. Aynı grubun geride büfeden içki şişelerini çaldıkları ortaya çıktı. Yakın zamanda Göztepe-Fenerbahçe öncesinde taraftarlar arasında toplanan kesici yaralayıcı aletlerin görüntülerini gördük. Zaten yollarda taraftarları taşıyan otobüslere zarar vermelerine alıştırıldık! Bu tür olaylarda ergen gençler kullanılıyor. Bir türlü 1990 yılları öncesindeki gibi derbi maçları dahi yanyana izlediğimiz günlere dönemiyoruz. Bu arada yeni moda türetildi, buna kulüp yöneticileri nasıl izin veriyor anlayamıyorum. Üst üste kötü sonuçlar alındı mı maç sonu takım halinde taraftarın bulunduğu bölüme futbolcular götürülüyor oradaki amigonun konuşmaları dinletiliyor. Saha içinde futbolcuların patronu teknik adam mı, amigo mu? Yanlış işler bunlar...