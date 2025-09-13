Ya tutarsa

Fenerbahçe taraftarları yeni hocaları Tedesco'yu havaalanına karşımaya gitmemiş! Belli ki hoşnutsuzlar... Teknik adam konusunda Başkan Ali Koç'un sağ gösterip sol vurduğunu daha önceki yazılarımda belirtmiştim. Yanıltmadı sağ olsun... Başkan büyük risk aldı. Şimdi önümüzde bir Trabzonspor maçı ve seçim var. Eğer saha içindeki Tedesco'nun hareketleri, oynattığı oyun kurgusu taraftarın hoşuna gitmezse, durum vahim olur. Yani hem Başkan Koç'un hem de sportif direktör Devin Özek'in başı çok ağrır. Gelen bilgilere göre Devin Özek çok ısrarcı olmuş. Yani Tedesco başarılı olursa alkışı o alır olmazsa ilk giden o olur, görüntü o. Çünkü Fenerbahçe taraftarının, kulüp üyelerinin sabrı kalmadı. Ha bu arada ben taraftarın isteğine göre kulüp başkan ve yönetiminin hareket etmesini zaten doğru bulmuyorum. Sonuçta maddi manevi sorumluluk hep yönetimde. Taraftar tribünden izler alkışlar ya da yuhalar. Ceplerinden öyle milyon Eurolar çıkmaz. Şimdi Tedesco ne yapacak diye herkes bir merakla bekliyor. Bakarsınız atalarımızın dediği gibi ummadığın taş baş yarar misali, yeni bir Daum gelmiş olabilir! Seçim için de şunu söyleyebilirim. Koç'un karşısındakileri rakip olarak zayıf görüyorum. Gerisini ileride göreceğiz.

RİSKLİ MAÇ

MHK büyük risk alarak gencecik ve tecrübesiz hakem Ozan Ergün'ü Fenerbahçe- Trabzonspor maçına atadı. Süper ligin dışında daha çok alt liglerin maçlarında düdük çalan bu genç hakemimiz için uzmanlar verdiği kararların arkasında duran, futbolculara taviz vermeyen yapısı olduğunu belirttiler. MHK Başkanı ve yardımcılarının mutlaka bildikleri vardır. Ancak böylesine gergin geçecek maçta genç hakemi de riske atmak ne derece doğru yarın göreceğiz. Umarım Ozan Ergün başarılı bir maç yönetir de futbolumuz yetenekli hakem kazanır. Bu arada hakemliği bıraktı diye iki haftadır yayınlar yapılan Halil Umut Meler'e Konya'da maç verilmiş. Kim nasıl ikna etti bilemiyorum ama futbolumuz adına sevindim.. Çünkü başarılı bir hakem. Ligde düşme ve şampiyonluk maçlarında ona ihtiyaç olacaktır.



UMUTLAR BÜYÜK ANCAK

Fenerbahçe ve Beşiktaş ligde yola yeni teknik adamlarla devam edecek. Şunu belirtmek gerekirse, taraftarın umutları ne kadar büyükse, hayal kırıklığı da o kadar yıkıcı olur. Şimdi Sergen hocanın geçmişten bir avantaj var. Şampiyonluk yaşatmıştı camiaya. Siyah beyazlı taraftarın çoğu da ona güveniyor. İlk maçı saymayabiliriz. Ama takıma alınan bir çok futbolcu muhteşem bir futbol oynama kurgusuna uymuyor. Sergen hocanın önünde en büyük handikap da Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yapıtğı astronomik inanılmaz transferler. Maalesef Beşiktaş bu konuda biraz geride kaldı. Sergen hocanın futbol zekası, çoğu şeyi değiştirmeye yetecektir ama puan durumu ve ilk maçlarda alınacak sonuçlar her zaman belirleyici olmuştur. Mesela Şenol hocada 3 kez yaşattığı şampiyonluğa rağmen, ikinci gelişinde çok uzun süre dayanamamıştı.

Fenerbahçe'de de Tedesco dönemi başlıyor. Kadro zengin, hakikaten de bireysel olarak çok yetenekli futbolculara sahipler. Yıllardır tek dezavanatajları leblebi gibi gol atan santrafor almamaları. Başkan Koç bu inadı yine devam ettirdi. Jose Mourinho gibi dünya markası ismi, futbolu bilmez hale getiren yorumcular Tedesco'ya ne kadar sabredecekler!