Göztepe’ye Altay freni

T ürkiye'de futbolun oynandığı ilk şehir olan İzmir, bugüne kadar birçok büyük maça ev sahipliği yaptı ve yapmaya da devam edecektir. Göztepe ile Karşıyaka arasındaki rekabet gibi Göztepe ile Altay arasındaki rekabette Türk futbolunda önemli yer tutar. Kariyerinde üç büyükler arasındaki derbileri yerinde izlemiş birisi olarak Gürsel Aksel Stadı'ndaki yerimi alınca o derbilerde hissettiğim aynı hazzın aynısını Göztepe-Altay maçında da yaşadım. Göztepe taraftarı, pandeminin etkisinin azalmasından sonra artık takımın itici gücü olmaya devam ediyor. Altay derbisi öncesinde muhteşem bir kareografi sunuldu. 20 bin Göztepe taraftarı da maçın başından itibaren takımlarını yaptıkları tezahüratlarla destekledi. Derbiye gelecek olursak ikinci yarının en flaş takımı Göztepe, 16 haftadır kazanamayan Altay önünde zaten kağıt üzerinde favori idi. Göztepe Altay kalesini yoklarken Altaylı oyuncular ise tamamen kontratağa dayalı bir futbol ortaya koydular. İlk yarının sonuna doğru VAR kararı sonrasında verilen penaltı ile Altay öne geçti.



TARAFTARA TEŞEKKÜR EDERİM

İkinci yarının hemen başında orta sahada Thaciano Di Silva, durumu 2-0 yaptı.

Bu golden sonra Gürsel Aksel Stadı'nda adeta bir şok yaşandı. 75. dakikada cezaalanı içinde Altaylı oyuncunun eline çarpan topta Göztepeliler penaltı beklese de Sarper Barış Saka oyunu devam ettirdi.

Son haftalarda üst üste maçlar kazanan Göztepe'ye bu mağlubiyet bir uyarı olmuştur ama oynanan oyun kötü değildi. Uzun süredir maç kazanamadığı için sıkıntılar yaşayan Altay ise yeni teknik direktörü Serkan Özbalta ile yeni bir başlangıç yaptı.

Bu galibiyet Altay'ın ileriye daha umutlu bakmasına sağlar. Karnaval havasında bir ortam yaratan Göztepe taraftarlarına teşekkür ediyorum.