Göz-Göz ikinci yarıda şov yapıyor

Sezonun ilk yarısını kabus gibi bitiren Göztepe, sezonun ikinci yarısında adeta şov yapıyor. İlk yarı sona erdiğinde tüm camiada büyük karamsarlık hakimken alınan üç galibiyet Göztepe'yi düşme hattından hızla uzaklaştırdı. Soğuk İzmir akşamına rağmen Göztepe taraftarı tribündeki yerini alarak her maçta olduğu gibi bu maçta da yerini aldı. Teknik direktör El Maestro da artık yavaş yavaş oyun sistemini oturtmuş ve kazanan kadro üzerinde ısrar etmeye başladı.

ÇOK ISTEKLIYDI

Maçın başından sonuna kadar istekli ve arzulu oynayan Göz Göz, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın oyunu kilitleme çabalarına rağmen hırsından vazgeçmedi. İlk yarıyı önde kapatan Göztepe, ikinci yarının başında penaltıdan golü yese de istek ve arzusundan bir şey kaybetmedi. İkinci yarı da ataklarına devam eden Göztepe'de Jahovic'in Tijanic'e attırdığı goldeki deparı tam anlamıyla müthişti. Makedon golcü, kendi yarı sahasından aldığı topla rakiplerini peşine takarak ceza sahasına kadar indikten sonra Tijanic'e golünü attırdı.

BÖYLE SÜRERSE...

Golden sonra da Tijanic Jahovic'e koşarak onunla gol sevincini yaşadı. Ben inanıyorum ki ikinci yarının başından itibaren bu istekli ve arzulu oyun devam ederse Göztepe, sıkıntı yaşamaz. Seri galibiyetler devam ederse bakarsınız başka hedefler konuşulur. Bunu zaman gösterecek ancak alınan bu üç puan Göztepe'nin başka hayaller kurmasının yolunu açtı. Son olarak bir isme değinmesek olmaz. Göztepe'de sezon başında kadroya girmekte zorlanan, kimi zaman taraftarların tepkilerine maruz kalan Atınç, son haftalarda attığı kafa golleri ile dikkat çekiyor. Sivas maçında da golü atan Atınç, büyük bir alkışı da hak etti.