Her şeyi derbi çözecek

Play-Off biletini geçen hafta cebine koyan Bodrumspor ve Göztepe'nin dünkü mücadelesi saha avantajını belirleyecek sıralama için önemliydi. İki ekip de beklenenin aksine 1-2 değişiklik dışında sahaya as kadrolarıyla çıktı. Ev sahibi Bodrumspor ve Göztepe bu nedenle 'Erken gol yemeyeyim' düşüncesiyle ilk yarıya oldukça temkinli başladı. Hem Bodrum, hem de Göztepe ilk yarı orta alanı kalabalık tutup, birbirine rahat top oynatmamaya çalıştı. Böyle olunca ilk 45 dakika pozisyon açısından oldukça fakir geçti. Göztepe'de haftalar sonra on birde yer bulan Yasin istediği topları alamadı, Bodrum'da ise Hakan Özmert ilerde neredeyse tek başına mücadele etti. İkinci yarıda ise konuk Göztepe'nin baskısını hissettik. Gol dakikasına kadar Ngalina biri yüzde yüz iki fırsatı kaçırmasa, sonuç Göztepe adına daha da farklı olabilirdi. Ancak Traore'nin müthiş asistinde Ngalina bu kez ikramı geri çevirmedi ve Göztepe'yi öne geçirdi.



BODRUM İSTEDİĞİNİ ALDI

Göztepe bu golle hem 3 puanı, daha da önemlisi Play-Off'taki rakibine karşı saha avantajını eline alıyordu. Ancak aklı Play-Off'ta olan Bodrum, 74'te Samet'in biraz kendi çabasıyla, daha çok da kaleci Arda'nın hatasından attığı golle kendine geldi. Göztepe'nin geride kalan dakikalarda zorlu deplasmandan istediğini alamadı. Bodrumspor ise saha avantajını eline geçirerek Süper Lig için umudunu artırdı. Şimdi iki ekip yine Play-Off ilk turunda birbirine Bodrum'da rakip olacak.

Bu maçın atmosferi hem taraftar coşkusu, hem de futbol kalitesi olarak dünkü maçtan eminim çok daha farklı olacak.

Her şeyi yine Ege derbisi çözecek.

