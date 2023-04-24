Derbide kazanan yok

Sezonun ilk yarısında oynanan ve iki ekibe de büyük darbe vuran İzmir derbisinin rövanşında Altay ve Göztepe berabere kalarak bu kez puanları paylaştı. İki takım adına kritik öneme sahip derbide kazanan takım hedefine doğru önemli bir adım atacaktı. Play-Off kovalayan Göztepe'de rakiplerin puan kaybetmesi onları daha da hırslandırdı. Diğer yandan bu sezon tüm imkansızlıklara rağmen ısrarla "Bu ligden düşmemem lazım" diyen Büyük Altay vardı. Onlar kazanırsa ligde kalma yolunda dev bir adım atacaktı. İlk yarıdaki maçta büyük sıkıntılar yaşayan İzmir emniyeti Göztepe taraftarı maça gelmese de tedbirleri en üst seviyeye çıkarmış.



ALTAY İYİ BAŞLADI

Taraftar desteğini arkasına alan Altay ilk 10 dakikada Göztepe kalesini ablukaya aldı. Bu dakikalarda Göztepe alan savunmasını iyi yaparak tehlikeleri uzaklaştırdı.

Göztepe orta alandan kazandığı topları Altay savunması arkasına atmaya çalıştı fakat forvet oyuncuları topu ezince tehlikeli ataklar oluşmadan sona erdi. Altay'ın golcüsü Marco Paixao ilk yarıda Göztepe savunmasını çok zorladı. İlk yarının sonlarına doğru Altay, Deniz Kadah ile mutlak bir golden olunca ilk devre golsüz sona erdi.



MARKO PAŞA SAHNEDE

İkinci yarıda mücadele orta alanda geçerken Göztepe kalecisi Arda Özçimen tecrübesizliğinin kurbanı oldu ve basit bir penaltı yaptırınca Altay'ın golcüsü Marko Paşa durumu 1-0 yaptı. Golden sonra Goztepe gol için yüklense de bir türlü gol gelmedi.

Ne var ki uzatmada Atınç kafayla beraberliği yakaladı. Bu sonuçla derbide puanlar paylaşıldı. Sezon sonunda atılan bir golün bile önemi düşünüldüğünde, Altay ve Göztepe'nin aldığı bu birer puan altın değerinde.

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